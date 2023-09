Plan de retour attendu pour les résidents de Hay River

La Municipalité de Hay River dévoilera vendredi après-midi son plan de retour à la maison pour les personnes évacuées de cette communauté des Territoires du Nord-Ouest, mais il faudra attendre encore pour en connaître les dates précises.

Une vague de températures au-dessus des normales saisonnières accompagnées de vents forts force les autorités à demeurer prudents. Le feu de forêt qui menace la collectivité du sud du territoire se trouve, dans certains endroits, à moins de 1 kilomètre de distance.

La mairesse, Kandis Jameson, ne veut pas donner de faux espoirs : Le temps sec et chaud du week-end présente un risque important pour que l’incendie grossisse.

Nous y sommes presque. Chaque jour est un jour plus près du retour à la maison et nous sommes impatients de vous accueillir tous de nouveau.

Le plan attendu présentera les différentes phases pour le retour des évacués en fonction des niveaux de risque acceptable pour permettre ce retour. La mairesse avance tout de même un délai possible de 7 à 10 jours pour rouvrir la ville à ses habitants.

Les résidents de Hay River ont dû quitter leur communauté le 13 août dernier, pour la deuxième fois cette année et la troisième en un peu plus d’un an. La plupart se sont réfugiés en Alberta.