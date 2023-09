Les yeux fixés sur ses jumelles d’observation, le garde-feu Shane Turner scrute l'horizon à Kananaskis, au sommet du mont Yates, à environ 100 kilomètres de Calgary.

Tous les matins, la routine de ce guetteur d'incendie est d’examiner les conditions météorologiques dans la région et d'envoyer un rapport au service forestier local. Le but est de prévenir les incendies de forêt en observant le niveau d'humidité, la vitesse du vent et la température.

En mesurant les conditions locales, nous pouvons évaluer le niveau de risque pour la journée , explique Shane Turner.

L'Alberta compte une centaine de postes d'observation. Chaque poste est doté d'un observateur qui tente d'identifier les nouveaux feux de forêt avant qu'ils ne deviennent une menace plus importante.

Selon Shane Turner, un observatoire des incendies est généralement déployé à l'endroit le plus avantageux pour voir les zones environnantes. L'objectif est d'obtenir une visibilité de 40 kilomètres dans chaque direction.

C'est ma dixième saison [en tant qu'observateur] , affirme M. Turner. J'ai passé deux saisons à High Level, trois saisons à Whitecourt et c'est ma cinquième saison en ce lieu.

Les observateurs expérimentés comme Shane Turner se fient principalement à leur vue pour repérer les incendies et n'utilisent des jumelles qu'en cas de fumée. Les yeux perçoivent une fumée à 40 kilomètres de distance... L'œil humain est assez étonnant! , s'émerveille-t-il.

Un emploi à exigences diverses

La mission actuelle de Shane Turner dure cinq mois. Une fois par mois ou toutes les trois semaines, il reçoit un approvisionnement spécial en denrées de première nécessité, incluant des produits alimentaires, de l'eau potable et, à l'occasion, des cadeaux.

D'autres défis, comme le rationnement de la nourriture et de l'eau, se posent. Il n'y a pas de place pour des douches longues et chaudes. ShaneTurner se contente généralement des bains à l'éponge. Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie du toit est recueillie ici, puis dans mon réservoir. Je dois l'utiliser avec parcimonie s’il n'y a pas de pluie.

Un guetteur doit être capable de vivre dans un environnement isolé, avec un minimum de commodités, jusqu'à six mois par an , précise la responsable de l'information sur les incendies de forêt pour la région forestière de Calgary, Anastasia Drummond. Compte tenu de son rôle, il doit également être à l'aise dans des espaces restreints pendant une longue période.

L'Alberta dispose d'une centaine de postes d'observation, comme celui-ci sur le mont Yates, en Alberta. Chaque poste est occupé par un observateur qui tente d'identifier les nouveaux feux de forêt. Photo : Radio-Canada / David Mercer

Les observateurs ont cependant l’amour de la nature en commun, dit Shane Turner. C'est incroyablement thérapeutique d'être en phase avec la nature et de voir les saisons changer , se réjouit-il.

La nécessité de la passion et de la formation

Le travail d’observateur est plus difficile qu'il n'y paraît, dit Shane Turner. Il ne peut pas détourner son regard du paysage trop longtemps, surtout lorsqu'il y a un risque d'incendie de forêt.

Vivre dans les bois demande beaucoup d'effort, d'une part pour entretenir les choses le mieux possible et, d'autre part, en raison des longues heures de travail.

Shane Turner, observateur en poste à Kananaskis, explique que sa tâche principale consiste à détecter les petits incendies avant qu'ils ne deviennent une menace plus importante. Photo : Radio-Canada / David Mercer

Shane Turner ajoute que l’entretien d’embauche pour un poste de guetteur de tour d'observation en forêt est surtout axé sur une évaluation psychologique. Les candidats peuvent s'attendre à répondre à des questions telles que : Pouvez-vous regarder [le paysage] pendant 13 heures sans vous ennuyer?

Les distractions sont le pire ennemi des guetteurs de feu, précise Shane Turner. Le travail consiste à être en phase avec la terre, à surveiller la météo et à être conscient de ce qui se passe, de sorte que lorsque quelque chose se produit, vous le sentez déjà venir , affirme-t-il. Plus vous pensez au monde extérieur, moins vous serez concentré sur votre travail.

Les journées de travail de l’observateur de Kananaskis dépendent en grande partie des conditions météorologiques. Il effectue un balayage complet du terrain toutes les 15 minutes pendant toute la journée. Pendant les jours modérés avec quelques précipitations, la journée de travail débute à 7 h 15 et peut s'arrêter à 19 h.

Anastasia Drummond, responsable de l'information sur les incendies de forêt, explique que chaque observateur reçoit une formation professionnelle et a accès à des cours en ligne avant de commencer à travailler.

Ils doivent se familiariser entre autres avec la santé et la sécurité au travail et ont une formation en premiers soins. Ils doivent également acquérir une licence d'opérateur radio pour pouvoir communiquer avec leurs collègues sur le terrain.

Avec les informations de Boshika Gupta