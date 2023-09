Hockey junior B : Ivan Kovalev jouera pour le Poséidon, à Caraquet

Ivan Kovalev, le fils de l’ancienne vedette des Canadiens de Montréal, Alexei Kovalev, jouera pour la nouvelle équipe de hockey junior B, le Poséidon, installé dans la Péninsule acadienne.

Il s’agit de l’un des premiers joueurs officiellement recrutés dans l'histoire de l’organisation.

Le directeur général du Poséidon, Léonce David explique qu’il a sauté sur l’occasion lorsque Ivan Kovalev a été retranché par les Tigres de Campbellton en junior A.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du Poséidon de la Péninsule acadienne, Léonce David, en compagnie de la nouvelle recrue de l'équipe, l'attaquant Ivan Kovalev. Photo : Léonce David

Je suis entré en contact avec lui et je lui ai dit que je voulais l'avoir dans la Péninsule , dit-il.

C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes talents que son père, mais c'est un gars de cinq pieds dix. Il s'est mis en forme physique cet été, et il peut aider notre équipe tout de suite. Et puis, on espère que ça va emmener du monde à l'aréna.

Un camp d'entraînement historique

Le premier camp d'entraînement de l’histoire du Poséidon de la Péninsule acadienne de la La Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick débute vendredi soir à Caraquet

Publicité

Une cinquantaine de joueurs fouleront la glace du Colisée Léopold-Foulem, où l'équipe jouera l'intégralité de ses matchs à domicile. Leur objectif est de se tailler une place au sein de l’équipe.

Léonce David explique que l’équipe tentera de se forger une identité lors de cette saison inaugurale.