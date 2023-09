Trois semaines après l'ordre d'évacuation aux Territoires du Nord-Ouest en raison des feux de forêt, l'heure du retour est enfin arrivée pour les résidents. Au nombre d'entre eux, José Audet, un Sherbrookois d'origine qui retrouve Yellowknife, sa ville d'adoption.

C'est un peu une ville fantôme. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues. Il n'y a pas beaucoup de commerces ouverts. Les opérations ne sont pas revenues à la normale encore. J'ai l'impression que les gens rentrent progressivement à la maison , a-t-il raconté au micro de Vivement le retour.

Il fait partie des chanceux qui n'ont subi aucun dommage à leur résidence. Ni à mes biens ni à mon auto, dit-il. Je crois que la GRC a fait une bonne patrouille de la ville pendant notre absence.

Selon M. Audet, le pire a été évité. Ils ont fait énormément de travail. Ils ont construit des énormes tranchées où il n'y a plus d'arbres. Ça a vraiment changé le paysage autour de Yellowknife, mais dans la ville en tant que telle, on ne voit pas vraiment de changement.

Les dernières semaines ont été vécues dans l'incertitude pour le Sherbrookois, lui qui avait mis le cap sur Vancouver pendant les évacuations. On ne savait pas trop comment ça se passait ou quand est-ce qu'on allait revenir. Le message du gouvernement n'était pas toujours clair. Je ne leur en tiens pas rigueur. Ce sont des événements qui sont durs à prévoir ou à planifier , admet-il.

Les gens veulent savoir. Il faut absolument avoir des communications claires pour diminuer l'anxiété collective. S'il y a une chose qui était un problème, c'est que tout le monde était sur le qui-vive.