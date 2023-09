Plusieurs organisations francophones albertaines s’alarment du réaménagement de la salle Onésime Dorval, plus connue sous le nom de « salle historique » du Campus Saint-Jean à Edmonton.

Selon ces organisations, cette salle abritait des objets et panneaux d’information importants pour la mémoire de la communauté.

« La disparition ou la fermeture d'un lieu qu'on considère comme un lieu de mémoire nous a évidemment dérangés et l’on voulait savoir pourquoi et l’on voulait savoir avec quelle consultation. », explique Claudette Roy, présidente de la Société historique francophone de l’Alberta (SHFA).

Selon cette organisation qui s’est donné pour mandat de protéger le patrimoine francophone de l’Ouest canadien, cette décision est parvenue à leurs oreilles, d’une curieuse façon.

« Quand j’ai été invité par l’Université de l’Alberta en avril, le doyen m’a posé des questions sur la salle et les objets présentés, mais je ne savais pas de quoi il en retournait. Il ne m’a pas demandé mon avis, la décision avait déjà été prise », affirme Denis Perreaux, directeur général de la SHFA .

Le doyen de l'Université de l'Alberta se défend de cela en attestant par écrit que la décision a été prise après consultation avec des dirigeants communautaires, autochtones et francophones, ainsi que des chercheurs, étudiants et associations du Campus et de l’Université.

La salle se trouve sur le Campus Saint-Jean, qui est une branche de l’Université de l’Alberta (UA). Ce campus accueille plus de 1500 étudiants francophones ou bilingues. Elle est la seule université à l’ouest de Winnipeg à proposer des formations postsecondaires en français.

Sur le site de l’ UA , la salle Onésime Dorval est présentée comme voulant « reconnaître les contributions importantes de la francophonie au développement de l’Alberta et de l’Ouest canadien. ».

Elle détient une collection permettant de retracer l’histoire de Saint-Jean en présentant son évolution ainsi qu’en identifiant certains évènements majeurs, certains anciens illustres ou certaines activités, notamment la chorale, le théâtre et le sport.

Une salle polyvalente

À la publication de cet article, la salle affichait encore l’inscription « salle historique » au-dessus de sa porte, mais était fermée au public et aux étudiants pour rénovation. Selon l'Université, cette salle devrait être une salle polyvalente, servant à toutes sortes d'usages pour les membres du campus.

Ouvrir en mode plein écran D'après le doyen de l'Université de l'Alberta, Jason Carey, « des travaux importants de canalisation, de ventilation et de câblage ont été réalisés au cours de la période estivale. Dans cette optique, de nombreuses salles des pavillons du campus ont été vidées et réaménagées ». Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

L’administration de l’ UA a répondu par courriel que d’importants travaux de canalisation, de ventilation et de câblage ont été réalisés au cours de la période estivale et que dans cette optique, de nombreuses salles des pavillons du campus avaient été vidées et réaménagées.

Le doyen Jason Carey justifie aussi le remodelage de cette salle par des commentaires des membres de la communauté, y compris la communauté autochtone, sur la façon dont l'histoire de l'institution Saint-Jean est présentée.

En effet, si aucun inventaire n’a encore été fait, d’après les archives vidéo de Radio-Canada, cette salle, une ancienne chapelle, contenait encore quelques objets liés au culte tels que des autels.

Des objets qui selon le chef de la direction de l’ UA remuaient les sensibilités.

Alors que nous poursuivons notre engagement en faveur de la décolonisation, que nous répondons aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et que nous nous efforçons de créer des espaces accueillants pour tous, nous souhaitons présenter l'héritage de l’institution Saint-Jean d'une manière qui honore notre place dans la communauté et qui soutient notre mission en tant qu'établissement d'enseignement inclusif.

Un argument réfuté toutefois par la SHFA , pour qui, « l’université a été laïcisée il y a bien longtemps » et la solution n’est pas le retrait de ces objets du passé.

On sait ce qui arrive quand on détruit l'histoire. La mémoire s'en va, l'histoire s'en va. On ne doit pas faire cela. C'est l'histoire des choses qui sont moins valeureuses, ou bien il faut les affronter. Il faut en parler, mais il ne faut pas l'enlever [...] La francophonie albertaine a très peu de lieux de mémoire physique. Ça, c'est à peu près le seul.

Ouvrir en mode plein écran Selon la présidente de la SHFA, Claudette Roy, la salle contenait des panneaux avec des photos historiques du bâtiment, des équipes de hockey ou encore de chorales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Comité ad hoc

La SHFA affirme avoir formulé des demandes d'entrevues au doyen et à la rectrice de l’ UA mais que celles-ci ont été rejetées.

L’organisme a donc fait appel au représentant de la francophonie albertaine, l’Association canadienne-française de l'Alberta (ACFA) qui a pris la décision de former un comité ad hoc. Ce comité spécial et temporaire devrait étudier la situation et réfléchir à un plan d’action.

On veut vraiment s'assurer que la mission du campus Saint-Jean, c'est-à-dire une institution postsecondaire francophone Franco dominante en Alberta, communautaire en milieu minoritaire , soit respectée, souligne Pierre Asselin, président du conseil administratif de l’ACFA .