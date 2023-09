En ce début d'année scolaire, la situation est fragile dans les services de garde des écoles du Bas-Saint-Laurent.

Les quatre Centres de services scolaire (CSS) de la région ont besoin d'une quarantaine d'éducatrices pour veiller sur les élèves en dehors des heures de classe. Résultat : celles qui sont en poste doivent mettre les bouchées doubles et conjuguer avec des dépassements de ratio.

Il est normalement prévu de respecter un ratio d’une éducatrice pour 17 enfants du préscolaire et d’une éducatrice pour 20 élèves du primaire. Il arrive cependant que des employés de services de garde aient à s’occuper de 25 jeunes à la fois.

Le manque à gagner provoque même des suspensions de service dans quelques écoles de la région. Dans certains cas, le service de garde ne peut carrément pas être offert à des groupes d’élèves, surtout ceux de 6e année.

On demande aux parents que les enfants restent à la maison , mentionne Marie-Ève Leblanc, présidente du Syndicat du soutien scolaire des Phares. Elle ajoute que c’est isolé dans quelques écoles, mais je vous dirais que somme toute, c’est quand même fragile partout . Selon Mme Leblanc, des écoles de la région ne sont qu’à un congé de maladie d’une rupture de service.

Je le sais que ce n’est vraiment pas une situation agréable à vivre, mais il faut se consoler, c’est partout [pareil], malheureusement.

Les écoles Roy et Joly de Rivière-du-Loup ont d’ailleurs prévu un plan de contingence qui a été acheminé aux parents. On demande à ceux qui le peuvent de trouver une solution de rechange au service de garde jusqu’au 15 septembre, le temps de poursuivre le recrutement.

Nombre d’éducatrices en service de garde recherchées par Centre de services scolaire CSS Kamouraska-Rivière-du-Loup Une dizaine Fleuve et des Lacs De 5 à 6 Phares Une vingtaine Monts-et-Marées Une dizaine Source : Syndicats du soutien scolaire

Le manque de personnel a aussi un impact sur les responsables de services de garde qui doivent pallier la pénurie. C’est le cas de la présidente du Syndicat du soutien scolaire au CSS des Monts-et-Marées, Nancy Paquet.

Elle est aussi responsable du service de garde dans trois écoles de la MRC de La Matanie. Je fais plus d’heures par jour pour combler les besoins. Puis, malheureusement, je suis obligée de négliger deux de mes services de garde parce que je ne peux pas me rendre à ces écoles-là parce que je dois faire du plancher , explique-t-elle.

Même son de cloche au sein du CSS du Fleuve-et-des-Lacs. Le transport par autobus sur l’heure du midi a été aboli, ce qui a une incidence sur la fréquentation des services de garde pendant le repas. Les responsables comblent des postes [...] d’éducatrices, donc elles font plus de travail sur le plancher alors qu’elles devraient faire plus de gestion , ajoute Valérie Sandra Lavoie, présidente du syndicat du soutien scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Selon les syndicats qui représentent les éducatrices, il est difficile de recruter, notamment en raison des horaires coupés et du faible nombre d'heures offert, souvent moins de 25 heures par semaine. Les éducatrices doivent être en poste avant et après les cours, en plus d’être présentes sur l’heure du midi.

C’est désagréable pour les personnes. Tu viens faire une heure le matin. Tu reviens faire entre 1 h et une 1 h 30 le midi, puis après tu reviens en soirée pour faire de 1 h à 2 h 50 le soir. C’est sûr que c’est ça qui arrête peut-être les gens.

Des fois, elles sont là sur une longue période à l’école dans la journée, mais il y a beaucoup de temps où elles ne sont pas payées , déclare Geneviève Plourde, présidente du Syndicat du soutien scolaire au CSS Kamouraska - Rivière-du-Loup.

L’aide à la classe : une solution?

Du même souffle, les syndicats proposent de jumeler les tâches des éducatrices à celles d’aides à la classe. Il s’agit d’un poste créé en septembre 2022 en vertu d’un projet pilote du ministère de l’Éducation du Québec. Des aides à la classe ont été embauchées dans une centaine d’écoles de la province.

Elles ont pour mandat de soutenir les enseignants en effectuant diverses tâches comme des photocopies, aider les enfants plus jeunes à s’habiller pour sortir à la récréation ou encore, gérer les objets ou les vêtements perdus par les élèves.

Selon les syndicats, le poste d'aide à la classe pourrait être jumelé à celui d'éducatrice en service de garde scolaire pour offrir à ces dernières du travail à temps complet. (Photo d'archives)

Geneviève Plourde du Syndicat du soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup estime que ce serait bénéfique d’offrir des postes à temps complet aux éducatrices en service de garde en leur permettant d’occuper cette fonction pendant que les élèves sont en cours. Elle attend cependant que le gouvernement du Québec s’engage officiellement dans cette voie.

Ce n’est pas pareil à nulle part. Ce n’est pas balisé dans la convention, ça fait qu’on espère que ce projet-là va se régler définitivement puisqu'on va avoir une ligne directrice , martèle la syndicaliste.

Dans la Matanie et la Matapédia, Nancy Paquet est aussi convaincue du bien-fondé de créer davantage de postes hybrides d’éducatrice et aide à la classe. On voit que cette année, c’est encore plus difficile que l’an passé de combler nos postes [...]. Je pense qu’on va encore plus y travailler et y voir parce que dans certaines écoles, c’est plus difficile que d’autres , déclare Mme Paquet.

Pour sa part, la présidente du syndicat du soutien scolaire dans les MRC de Rimouski-Neigette et la Mitis, Marie-Ève Lacasse, apporte un bémol. C’est le fun, mais il ne faut pas tomber dans les tâches de TES [technicienne en éducation spécialisée] ou de PEH, de préposé aux élèves handicapés, parce que là, on tombe dans d'autres choses et ça ne fait plus partie du projet du gouvernement , explique celle qui veut protéger les autres corps de métier.

Toutes les représentantes syndicales affirment que les directions des Centres de services scolaire font preuve d’une grande ouverture à cet effet et que les deux parties travaillent de concert pour tenter d’améliorer le recrutement d’éducatrices en service de garde.