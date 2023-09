Sécheresse : la côte Sunshine renforce ses restrictions d’eau

La sécheresse prolongée qui frappe la côte Sunshine, en Colombie-Britannique, oblige les autorités de la région à imposer des restrictions plus sévères sur l'utilisation d'eau à partir de vendredi. Plus de 20 000 résidents dans les communautés de Sechelt, Roberts Creek et Halfmoon Bay, notamment, sont touchés.

Les restrictions de niveau 4 interdisent l'utilisation de l'eau potable à l'extérieur. Il n'est plus possible d'arroser les jardins ou les plantes, d'utiliser des arroseurs ou de laver les véhicules ou les maisons.

Vous ne pouvez pas nettoyer les traces d’eau salée sur votre bateau, vous ne pouvez pas remplir vos jacuzzis, vos piscines, pas d'utilisation extérieure du tout , a précisé le président du conseil d'administration du District régional de la côte Sunshine, Leonard Lee.

D’après le District régional, le lac Chapman, qui dessert le plus grand système d'approvisionnement en eau de la région, ne disposait mardi que de 14 % de sa capacité totale de stockage d'eau.

Le lac s'étant asséché sous le niveau du barrage lui-même, les restrictions sont nécessaires pour réserver l'eau à des situations d'urgence telles que les feux de forêt, a ajouté Leonard Lee.

Selon l’agricultrice Mel Sylvestre, propriétaire de Grounded Acres Organic Farm à Gibsons et présidente du Sunshine Coast Farmers' Institute, la sécheresse et les restrictions d'eau qui en découlent menacent la sécurité alimentaire de la région.

Nous avons vécu cette situation une fois et nous avons vu les dégâts qu'elle a causés , a-t-elle affirmé.

La communauté a déclaré l'état d'urgence l’an dernier alors qu’une période de sécheresse s’était prolongée.

Cet épisode a érodé la fertilité du sol et a entraîné la perte d'une saison de récoltes, a-t-elle déploré.

Mel Sylvestre et d'autres agriculteurs ont fait pression sur le District régional pour être exemptés de l'interdiction d'arroser à l'extérieur afin d'assurer la survie de leurs cultures.

Nous espérons que les autorités comprendront qu'il faut donner la priorité [...] à la nourriture , a-t-elle insisté, soulignant qu'une grande partie des vivres de la région sont acheminés par traversier.

Alors que nous nous enfonçons de plus en plus dans les changements climatiques et que nous subissons des changements météorologiques de plus en plus profonds, cela pourrait décourager les générations futures de se lancer dans ce secteur, car il sera de plus en plus difficile de gagner sa vie.