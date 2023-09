Rouge et Or : après Mital, l’ex-joueur étoile Christopher Milo aussi devant la cour

Au lendemain du passage de Kevin Mital à la Cour municipale de Québec, c'était au tour de l'ex-botteur étoile du Rouge et Or Christopher Milo de faire face à la justice.

Milo, qui a aussi disputé sept saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF), faisait face à des accusations de voies de fait et de harcèlement, dans un contexte conjugal, au palais de justice de Québec.

Les accusations ont été portées à la suite d'événements qui seraient survenus à Saint-Augustin-de-Desmaures en 2022.

Vendredi, la poursuite a choisi de retirer les accusations pour les remplacer par un mandat de paix, en vertu de l'article 810 du Code criminel.

Cette procédure, qui n'entraîne pas de casier judiciaire, permet d'imposer certaines conditions à une personne pour une durée déterminée.

Ouvrir en mode plein écran Christopher Milo lors de son passage au palais de justice de Québec le 8 septembre 2023. Photo : Radio-Canada

Il est indiqué dans le document de la cour qu'à la suite d'incidents survenus entre le 24 juin et le 26 juin 2022, il existe des raisons de craindre que Milo cause des lésions personnelles à la plaignante ou endommage sa propriété .

Après avoir accepté ces explications, Christopher Milo s'est engagé pour une période de 12 mois à ne pas se rendre au domicile de la plaignante ou à son lieu de travail.

Pendant la prochaine année, l'ex-joueur de football professionnel n'a pas le droit de suivre, épier ou importuner son ex-conjointe, sans quoi il pourrait faire face à une accusation criminelle.

Après avoir remporté la Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2008 et en 2010, Milo a poursuivi sa carrière dans la LCF .

Ouvrir en mode plein écran Christopher Milo regarde vers le ciel après avoir réussi un placement quand il jouait pour les Roughriders de la Saskatchewan, en 2014. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Il a gagné la Coupe Grey à deux reprise : en 2013 avec les Roughriders de la Saskatchewan et en 2016 avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

Vie personnelle

Abordé par un journaliste de Radio-Canada à la sortie de la salle d'audience, l'ex-joueur de football professionnel a d'abord prétendu qu'il n'avait jamais été accusé.

Visiblement mécontent, il a indiqué que l'affaire relevait de sa vie personnelle.

Il a préféré ne pas commenter les raisons qui l'ont mené devant le tribunal.