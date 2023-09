Les deux tiers des foyers visés ont accès à Internet haute vitesse en Abitibi-Ouest

Le déploiement de l’Internet haute vitesse progresse bien en Abitibi-Ouest, alors que l'échéance fixée au 30 septembre par le gouvernement approche.

La MRC Abitibi-Ouest a annoncé vendredi que 467 nouveaux foyers étaient prêts pour un branchement, sur les territoires d’Authier-Nord, Chazel, Clermont, La Sarre, Macamic, Normétal, Palmarolle, Poularies, Rapide-Danseur, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Val-Saint-Gilles et du territoire non organisé Rivière-Ojima.

Cela porte le total à 2182 adresses, soit près des deux tiers des 3370 foyers visés par l’opération Haute Vitesse du gouvernement du Québec.

Le fournisseur retenu par Québec, Vidéotron, a jusqu’à la fin du mois pour offrir le service aux résidences qui ne sont pas desservies, sans quoi il encourt des pénalités financières.

Il ne leur reste pas 30 jours pour terminer ça. S’ils sont capables, on sera très contents, mais on s’attend à un dépassement. Mais ça va bien. C’est un grand territoire, avec des rangs et des maisons qui sont quand même loin l’une de l’autre. Mais ça va être là, et ce dossier va être enfin réglé. Je suis content , affirme Jaclin Bégin, préfet de la MRC Abitibi-Ouest.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté / MRC d'Abitibi-Ouest

La MRC Abitibi-Ouest rappelle que c’est aux citoyens de signifier directement leur intérêt à Vidéotron afin de bénéficier de leurs services.

Un incontournable

Jaclin Bégin estime qu’il est primordial que les communautés rurales aient accès à Internet haute vitesse, au même titre que les villes.

« On ne peut plus vivre aujourd’hui sans ça. Les gens font beaucoup de télétravail. On a des entrepreneurs qui démarrent des entreprises chez eux, qui doivent faire des soumissions ou participer à des enchères. C’est one time, tu dois faire vite. On parle souvent d’occupation du territoire. Bien ça, c’est un élément qui était essentiel pour l’occuper », insiste celui qui est aussi maire de Sainte-Germaine-Boulé­.