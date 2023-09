La famille d'un adolescent décédé après avoir mangé une tortilla extrêmement épicée dans le cadre d'un défi lancé sur les réseaux sociaux se réunira pour se souvenir de ce joueur de basketball prometteur lors d'une veillée, vendredi, en attendant que les autorités du Massachusetts découvrent ce qui a pu causer sa mort.

Harris Wolobah est décédé le 1er septembre et une autopsie est en cours. Mais la famille du jeune homme de 14 ans montre du doigt le One Chip Challenge , qui demande aux participants de manger une croustille très épicée et de voir combien de temps ils peuvent tenir sans consommer d'autres aliments et de l'eau.

Depuis la mort du jeune homme, le fabricant Paqui, basé au Texas, a demandé aux détaillants de cesser de vendre les croustilles emballées individuellement, une mesure que la chaîne de dépanneurs 7-Eleven a déjà adoptée. La chaîne de pharmacies Walgreen's et le géant Amazon ont fait de même.

Ouvrir en mode plein écran Le jeune Harris Wolobah (le porteur du ballon) est mort subitement après avoir participé au One Chip Challenge, le 1er septembre dernier. Photo : AP

La croustille One Chip Challenge se vend environ 10 $ US et est emballée dans un sachet en aluminium scellé qui est enfermé dans une boîte en carton en forme de cercueil. L'emballage indique que la croustille est destinée au plaisir vengeur d'une chaleur et d'une douleur intenses , qu'elle est destinée aux adultes et qu'elle doit être tenue hors de portée des enfants.

Publicité

Paqui, une filiale de la société Hershey, a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet jeudi qu'elle était profondément attristée par la mort du jeune Harris Wolobah.

Nous avons constaté que de plus en plus d'adolescents et d'autres personnes ne tiennent pas compte de ces avertissements, a déclaré la société. Par conséquent, bien que le produit continue de respecter les normes de sécurité alimentaire, par excès de prudence, nous travaillons activement avec les détaillants pour retirer le produit des rayons.

Populaire sur les réseaux sociaux

Les autorités du Massachusetts ont également réagi aux accusations de la famille de l'adolescent en mettant en garde les parents contre le défi, qui est populaire sur les sites de médias sociaux tels que TikTok.

Des dizaines de personnes, y compris des enfants, mettent en ligne des vidéos dans lesquelles elles ouvrent l'emballage, mangent la croustille épicée et réagissent ensuite à la sensation de brûlure. Certaines vidéos montrent des personnes qui ont des haut-le-cœur, qui toussent et qui demandent de l'eau.

Une fillette de 10 ans, originaire de Floride, a été suspendue cette semaine pour avoir apporté la croustille Paqui à l'école, a déclaré son père, D'Anton Patrick, à la chaîne de télévision WPTV de West Palm Beach. Six enfants de l'école primaire Forest Park ont dû recevoir des soins médicaux après avoir été en contact avec le produit mercredi, selon la lettre de suspension envoyée aux parents de la jeune fille.

Ouvrir en mode plein écran L'emballage ne contient qu'une seule croustille enfermée dans un sachet hermétique. Les règles du défi sont inscrites à l'intérieur de la boîte. Photo : AP / Steve LeBlanc

Le frère de la jeune fille, âgé de 12 ans, a acheté la croustille, mais sa mère l'a obligée à la jeter, a expliqué M. Patrick. La jeune fille l'a récupérée dans la poubelle et l'a apportée à l'école.

Publicité

Des rapports provenant de tout le pays font état de personnes qui sont tombées malades après avoir participé au défi, dont trois élèves d'un lycée californien qui ont été envoyés à l'hôpital. L'année dernière, des ambulanciers ont été appelés dans une école du Minnesota lorsque sept élèves sont tombés malades après avoir participé au défi.

Les symptômes peuvent être très légers, comme des brûlures ou des picotements des lèvres dans la bouche, mais ils peuvent aussi être plus graves , a expliqué la Dre Lauren Rice, cheffe du service de médecine d'urgence pédiatrique au Tufts Medical Center de Boston, soulignant que c'est l'occasion pour les parents, les entraîneurs et les enseignants de s'informer sur les différents défis lancés sur les médias sociaux qui peuvent présenter des dangers.

De puissants ingrédients

Cela nous ramène aux ingrédients utilisés dans les croustilles de tortilla, poursuit-elle. Il y a des épices comme la capsaïcine, qui est un ingrédient chimique que nous utilisons dans des choses comme le gaz poivré, et ce sont donc des produits chimiques très puissants qui peuvent être très irritants. Certains des symptômes les plus graves que nous observons peuvent être des douleurs abdominales importantes ou des nausées et des vomissements.

Le Dr Peter Chai, qui est professeur agrégé de médecine d'urgence et de toxicologie médicale à l'hôpital Brigham and Women's de Boston, estime que les croustilles peuvent être dangereuses dans certaines circonstances.

Il est possible que la consommation de ces croustilles à forte concentration de capsaïcine entraîne la mort, a dit le Dr Chai. Cela dépendrait vraiment de la quantité de capsaïcine à laquelle une personne a été exposée. À fortes doses, elle peut entraîner une dysrythmie fatale ou des lésions cardiaques irréversibles.

La famille et les amis d'Harris Wolobah pensent que la croustille a causé sa mort et sa famille a demandé qu'elle soit interdite dans les magasins. Une veillée en l'honneur de l'adolescent est prévue vendredi soir dans un parc de Worcester, dans le centre du Massachusetts.

Outre son nom, One Chip Challenge , l'emballage énonce les règles du défi, qui encouragent l'acheteur à manger la totalité de la croustille, à attendre aussi longtemps que possible avant de boire ou de manger quoi que ce soit et à publier sa réaction sur les médias sociaux. L'emballage demande également à l'acheteur combien de temps il peut tenir sur une échelle allant d'une minute à une heure.

Au dos de l'emballage, les acheteurs sont avertis de ne pas consommer la croustille s'ils sont sensibles aux aliments épicés, allergiques aux poivrons, aux solanacées ou à la capsaïcine, s'ils souffrent d'un problème de santé ou si elles sont enceintes .