Le Québec aura manifestement besoin de produire encore plus d'électricité que prévu dans les prochaines années en raison de tous les grands projets qui ont été soumis au gouvernement, notamment en lien avec la « filière batterie », constate François Legault.

Le premier ministre s'attend d'ailleurs à ce que l'objectif de 100 TWh établi par l'ancienne PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, soit revu à la hausse lorsque son successeur, Michael Sabia, présentera sa prochaine mise à jour, au cours des prochaines semaines, des prochains mois .

Cent térawattheures, c'est un demi-Hydro-Québec , a rappelé M. Legault vendredi, reprenant une expression consacrée lors de la dernière campagne électorale. Cet objectif devrait toutefois être réévalué cet automne, selon lui.

Je vous dirais aujourd'hui [que] c'est encore plus , a souligné le premier ministre vendredi, en évoquant les besoins qui devront être comblés au cours des prochaines années.

En cause : les nombreux, très nombreux projets soumis au gouvernement Legault, qui souhaite trouver un équilibre entre les retombées économiques de ceux-ci et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Des projets, on en a à peu près 75 sur la table , a mentionné le premier ministre en point de presse. Je suis fier de ça, [mais] on ne pourra pas [tous les] accepter , a-t-il dit. Il va falloir voir, projet par projet, lesquels ont les meilleures retombées économiques, et lesquels nous permettent aussi de réduire les GES au Québec.

Le gouvernement Legault devra donc faire des choix, et trouver d'autres sources d'électricité. Outre les nouveaux barrages évoqués en campagne électorale, le Québec devra notamment se tourner vers Churchill Falls et Gull Island, à Terre-Neuve-et-Labrador, a mentionné le premier ministre.

Dans le cas de l'énergie nucléaire, cependant, aucune décision n'a encore été prise, a-t-il assuré.

M. Legault a abordé la question énergétique en faisant le bilan du caucus présessionnel que son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ) a tenu à Jonquière cette semaine.

Il en a aussi profité pour partager ses inquiétudes par rapport aux grèves que menacent de déclencher à la fin du mois certains syndicats insatisfaits de l'état des négociations avec le secteur public.

