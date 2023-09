« C’était un père aimant », la sœur du cycliste tué à Saskatoon exprime sa tristesse

La mort du cycliste Darin Leon Kinniewess, à la suite d’un accident mercredi soir à Saskatoon, a plongé sa famille dans l'émoi et la tristesse. Père de deux enfants, Darin Leon Kinniewess a été tué après avoir été renversé par une voiture.

La sœur aînée de l’infortuné, Erica Kinniewess, salue son courage. Selon elle, Darin Leon Kinniewess s'était battu pour sa vie à l'hôpital avant d'être déclaré mort juste avant 1 h du matin jeudi.

Erica et sa famille n'ont pas pu voir Darin avant sa mort en raison de la gravité de ses blessures. Il fait toujours du vélo. Il a toujours été en sécurité. Il faisait du vélo depuis l'âge de six ans. Il n'a jamais été heurté par une voiture auparavant. Il n'a jamais couru dans les rues , a déclaré Erica, à propos de son petit frère.

La police a ouvert une enquête sur l'incident. Pour l’instant, Mme Kinniewess ignore si son jeune frère était le responsable, ou le conducteur de la voiture. Tout ce qu'elle sait, dit-elle, c’est que ce drame s'inscrivait dans une série de tragédies dans sa famille.

Nous avons une sœur sur la liste des femmes autochtones disparues et assassinées. Ensuite, nous avons aussi un frère qui s’est noyé dans la rivière de Saskatoon en ville en 2008. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il est mort.

La mort de Darin Leon Kinniewess est particulièrement très dure pour sa mère, selon Erica Kinniewess.

Il était très gentil, très serviable, vous savez. Il était juste timide aussi. Il était très timide, mais drôle. Il était là pour les gens. Il va beaucoup nous manquer , a-t-elle dit.

Un drame qui ravive des souvenirs douloureux

Revenir à l'hôpital pour voir son frère n’a pas été chose aisée pour Erica Kinniewess. Elle affirme avoir été elle-même victime d'un accident, il y a 5 ans. Retourner à ces lieux a ravivé ce traumatisme.

Ouvrir en mode plein écran Le cycliste Darin Leon Kinniewess est décrit comme un père aimant. Photo : Fournie par Erica Kinniewess

En effet, explique-t-elle, en 2018, elle marchait lorsqu'elle a été heurtée par un conducteur. Sa hanche gauche a été brisée et sa colonne vertébrale inférieure a été fracturée.

Je suis en vie aujourd'hui. Je marche, cours et fais des choses que le médecin a dit que je ne pourrais pas faire , indique Mme Erica.

Être dans la salle d'attente du bloc opératoire avec le traumatisme était un peu très choquant parce que j'ai en quelque sorte eu des rétrospectives d'être dans ce lit, d'être transportée, puis de voir ma famille être là et pleurer.

Ce drame impliquant un cycliste n’est pas le seul cette année dans la Ville des Ponts. La mort en mai dernier de Natasha Fox, 33 ans, avait suscité de vives réactions de part et d’autre, et des appels à plus de sécurité pour les cyclistes dans la Ville des Ponts.

Ouvrir en mode plein écran En mai dernier, Natasha Fox, une cycliste, avait été tuée dans un accident, et sa mort avait suscité de vives réactions. Photo : Radio-Canada / Candice Lipski

À la suite de ce drame de plus, le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a déclaré que la Ville travaillait à la création d’un sentier favorisant un cyclisme plus sûr.

C'est toujours d'autant plus inquiétant en raison du mal supplémentaire qui peut être causé. Si vous êtes heurté pendant que vous marchez ou faites du vélo. Nous allons donc évidemment l'examiner et le comprendre. Nous savons qu'avec la mort de Natasha Fox, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Comment pouvons-nous nous assurer que nous pouvons créer des réseaux cyclables plus sûrs ? a souligné Charlie Clark, tout en présentant ses condoléances aux proches de Darin Leon Kinniewess.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti