La Ville de Shippagan lance un projet-pilote d’atténuation des dommages liés aux inondations dans le secteur de Le Goulet, dans la Péninsule acadienne. Une digue sera construite près de la plage, à l’arrière de l’ancien édifice municipal.

La Ville va investir près de 20 000 $ dans ce projet-pilote d’une durée d’un an. En cas de réussite et sous couvert d’approbation par le ministère de l’Environnement et de la communauté, d’autres digues pourraient être construites sur des terrains privés de l’ancien village côtier régulièrement affecté par les inondations lors de tempêtes.

En 2019, des casiers à homards servant à protéger la côte ont été balayés par la tempête Dorian.

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, a précisé que cette option avait été préférée à celles de l’enrochement, trop dispendieuse, et de l’ensablement, jugée peu efficace.

Nous adoptons une approche de prévention , a expliqué le maire Kassim Doumbia. Si cela s’avère concluant, on va approcher la communauté pour ériger des digues près des terrains privés. On protégerait ainsi les propriétés appartenant à la municipalité et les propriétés privées.

Étude du concept de digue

La firme Roy Consultants devra d’abord étudier le concept. Elle devra présenter un rapport aux élus de Shippagan en octobre. Les travaux de la digue derrière l’ancien édifice municipal de Le Goulet devraient suivre.

Kassim Doumbia, maire de Shippagan

La firme a le mandat de voir ce qui se fait ailleurs et comment implanter un modèle similaire à Le Goulet. Avec l’ensablement, rien ne pouvait freiner l’eau, alors que l’enrochement coûte cher. La formule de digue a prouvé son efficacité et sa longévité. On croit que ça va freiner et ralentir les dommages causés par les inondations. On a hâte de voir les résultats , assure le maire.

L’érosion, un sujet brûlant dans la Péninsule acadienne

L’érosion des zones côtières dans la Péninsule acadienne est un sujet brûlant. Les côtes ensablées sont souvent malmenées et grugées dans les marées de tempête, comme cela a été le cas lors du passage des tempêtes post-tropicales Fiona en septembre 2022 ou Dorian en 2019.

Un ancien casier à homard disposé sur la dune à Le Goulet pour l'aider à résister aux assaut tempêtes.

Au début de l’été, une tempête de pluie et de vent avait causé des dégâts importants le long de la côte. La marée haute avait notamment emporté des tables à pique-nique.

L’ancien député de Shippagan-Lamèque-Miscou et ancien maire de Le Goulet, Wilfred Roussel, avait dénoncé le manque d’action du ministère pour protéger la côte.

Le maire de Shippagan fonde de grands espoirs sur le projet-pilote, qui pourrait être applicable à d’autres endroits à risque dans la région.