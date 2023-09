« Le début d’une nouvelle ère », l’extraction du lithium démarre en Alberta

L’entreprise E3 Lithium a inauguré son site pilote d’extraction de lithium, à 110 km au nord-est de Calgary, marquant le début d’une nouvelle industrie à l’énorme potentiel de croissance, selon son président. La route n’est toutefois pas toute tracée.

Je suis persuadé que ce projet pilote ouvre une nouvelle ère en Alberta. Sans abandonner notre passé, l’industrie du lithium est à la fois une nouvelle industrie tout en utilisant nos compétences actuelles. C’est la perspective d’une diversification de l’économie et de création d’emplois , affirme le président d'E3 Lithium, Chris Doornbos.

L’Alberta peut devenir un leader mondial de la production de lithium.

L’entreprise travaille depuis sept ans à une technologie d’extraction de lithium à partir de la saumure.

Les multiples décennies de forage dans la province ont prouvé que les aquifères de l’Alberta contenaient du lithium. L’eau salée est utilisée en grande quantité pour l’extraction du pétrole et du gaz, mais cette saumure était considérée comme de l’eau usée, inutile. La popularité du lithium, métal essentiel à la production de batteries rechargeables, a changé la donne.

Le lithium est soit miné, soit obtenu par évaporation de la saumure, mais la technologie d’E3 Lithium agit plutôt comme un filtre séparant le lithium du reste de la saumure, qui est alors réinjectée dans le sol.

Selon Chris Doornbos, l’avantage est une empreinte environnementale beaucoup moins importante que les autres méthodes d’extraction. La majorité de l’eau que nous utilisons est recyclée , note-t-il.

Le site pilote d’extraction ressemble d’ailleurs à n’importe quel site de forage de gaz naturel en Alberta. Une série de tuyaux marque l’endroit où la saumure est pompée à 2,5 km de profondeur. Une grande tente abrite la technologie d'E3 lithium et un grand réservoir marqué fièrement contenu : lithium de l’Alberta contient le précieux liquide.

L'entreprise E3 Lithium vante la faible empreinte de sa méthode d'extraction du lithium par rapport à d'autres méthodes utilisées dans le monde.

Des perspectives de revenus alléchantes

La province voit d’un bon œil ce démarrage. Présent à l’inauguration, le ministre de l’Énergie et des Minéraux, Brian Jean, rêve du potentiel de revenus de cette nouvelle industrie.

Le potentiel se chiffre en billions. Nous pensons que le lithium est une des grosses industries du futur pour l'Alberta. C'est excitant parce que le pétrole et le gaz arrivent à la fin d'un cycle en termes de productivité et avec la fin des moteurs à essence , a-t-il dit.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la demande de lithium pourrait être multipliée par 40.

E3 prévoit d’abord une production de 20 000 tonnes de lithium par an, mais espère atteindre une production annuelle de 150 000 tonnes, une quantité nécessaire à la production de 2,2 millions de batteries de véhicules électriques. Cela placerait l’entreprise parmi les gros joueurs du marché.

E3 Lithium veut raffiner son lithium de sa forme liquide à une forme cristallisée ressemblant au sel.

Le vice-président de la firme de recherche en énergie Enverus Intelligence Research, Graham Bain, estime le potentiel de revenus possibles à plus d’un milliard de dollars si la dizaine d’entreprises dénombrées atteignent leur potentiel de production.

Les perspectives pourraient même s’accroître si de nouveaux modèles sont adoptés. La plupart des entreprises d’extraction de lithium en Alberta travaillent à partir d’anciens puits de pétrole et de gaz, ce qui implique une nouvelle infrastructure à mettre en place.

Un autre modèle serait d’approcher les producteurs de pétrole et de gaz et d’attacher une usine d’extraction de lithium à leurs infrastructures qui pompent déjà toute cette eau. Pas besoin de forer de nouveaux puits, l’infrastructure est déjà en place , explique-t-il.

La concurrence va s'accélérer

Quel que soit le modèle, l’avenir de cette industrie n’est pas sans embûches.

C’est faisable en Alberta, mais est-ce économiquement viable?

Graham Bain calcule ainsi que pour produire 20 000 tonnes de concentré de lithium par an, une entreprise pourrait avoir à filtrer 1 000 000 de barils de saumure par jour en fonction de la concentration de lithium dans l’eau salée. C’est énorme et c’est le plus gros obstacle.

En plus, la course n’est pas qu’albertaine. Les États-Unis étudient des procédés similaires. Si toutes les entreprises se mettent à produire en grande quantité, cela va avoir un effet sur les prix.

Le PDG d’E3 Lithium, Chris Doornbos, ne nie pas que les défis sont encore nombreux. Les prochains mois serviront à confirmer le volume d’extraction possible de l'aquifère sous ses pieds. L’entreprise ne prévoit d’ailleurs pas une production commerciale avant 2026.