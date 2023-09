Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 et séjournant dans les hôpitaux du Québec a triplé dans le dernier mois, a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, vendredi matin.

En effet, le nombre de patients admis à l'hôpital et contaminés par le coronavirus est passé d'environ 300 il y a trois semaines à 881, en date de mercredi 6 septembre.

Je ne veux pas inquiéter la population, parce que ce n'est pas drôle, ce qu'on a vécu pendant trois ans [de pandémie] , a-t-il pris le soin de dire en conférence de presse, en marge d'une annonce sur la transformation d'une centaine de centres de vaccination temporaires en centres permanents.

Les personnes admises ne le sont pas nécessairement en raison de la COVID-19, mais une fois admises, on découvre qu'elles sont infectées.

Selon lui, on pourrait passer à environ 2000 à 3000 cas de COVID-19 à l'hôpital cet automne, mais sans que cela ne se traduise par une hausse des admissions aux soins intensifs, qui reste toujours stable actuellement, grâce à l'immunisation vaccinale.

Sur les 881 hospitalisations, le mercredi 6 septembre, il y avait 19 personnes admises aux soins intensifs.

M. Dubé n'a pas voulu s'aventurer à échafauder des prévisions sur une éventuelle résurgence de la COVID-19 cet automne, mais il a dit qu'il allait s'assurer que le réseau de la santé soit prêt.

Les Québécois nous demandent d'être prêts [au cas où une nouvelle vague de COVID-19 frapperait]. Est-ce que ce sera 2000 ou 3000 patients admis à l'hôpital? On ne le sait pas. Mais on sait que le meilleur remède, c'est la vaccination, et on dit aux Québécois qui le veulent qu'ils pourront être vaccinés.