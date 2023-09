Une météo exceptionnellement pluvieuse a obligé la Ville de Québec à déverser près de deux milliards de litres d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent entre juillet et août. C'est plus que toute l'eau souillée rejetée par le Service des traitements des eaux lors des années 2018 et 2020.

En juillet, la Ville de Québec a déversé 821 millions de litres d'eau non traitée dans le fleuve Saint-Laurent, et 1,1 milliard de litres de liquide souillé en août, selon des documents obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Des chiffres inférieurs à la réalité, car plusieurs ouvrages de surverses ne sont pas dotés d'instruments visant à mesurer l'eau rejetée dans le fleuve.

L'eau sale rejetée durant ces deux mois pourrait remplir 424 piscines de dimensions olympiques.

Durant cette période, la Ville a également déversé 1,7 milliard de litres d'eau partiellement traitée, ce qui signifie qu'elle avait subi une ou plusieurs étapes de décontamination avant d'être déversée dans le fleuve.

Ouvrir en mode plein écran La végétation peut absorber une partie des eaux usées dans certains emplacements. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

Radio-Canada révélait le mois dernier que la Capitale-Nationale avait dû rejeter dans la nature des centaines de millions de litres d'eaux souillées, du 9 au 16 juillet.

La Ville doit procéder à ces déversements lorsque le volume d'eau qui entre dans les égouts dépasse la capacité d'accueil du réseau. Les rejets sont souvent plus importants dans les vieux quartiers de la Ville de Québec. Les canalisations plus anciennes que l'on retrouve dans certains endroits du Vieux-Québec et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sont souvent dotées de canalisations plus anciennes, qui mélangent l'eau domestique et l'eau de pluie.

Des rejets sont nécessaires afin d'éviter des refoulements d'égouts et des inondations.

Fortes pluies

Le coupable est connu : les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Québec cet été ont donné du fil à retordre aux équipes de gestion des eaux de la Municipalité. Les 10 et 11 juillet, la station météorologique de l'Université Laval a enregistré des précipitations de près de 95 millimètres.

C'est probablement une des [années les] plus intenses qu'on a eue , constate Frédéric Cloutier, ingénieur de procédé au Service de traitements des eaux de la Ville de Québec.

Je n'ai pas les chiffres depuis le début des stations d'épuration en 1992, mais c'est certainement une année où on a eu des évènements [météorologiques] d'une rare occurrence.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Ève Jean et Frédéric Cloutier sont tous deux ingénieurs au Service de traitement des eaux de la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

La Ville n'avait pas le choix étant donné la situation, mais diverses solutions sont envisagées pour réduire les rejets, selon Marie-Ève Jean, également ingénieure à la Ville de Québec.

Des bassins de rétention et des conduites qui séparent l'eau de pluie de l'eau souillée sont aménagés au fil des ans. Marie-Ève Jean précise que la Ville tient compte des changements climatiques dans ses études et sa planification. Mais évidemment, s'il pleut extrêmement beaucoup comme c'est arrivé cet été, notre capacité a une limite. Donc, si il pleut plus, il y a plus de débordements.

Ouvrir en mode plein écran D'importantes quantités de pluies sont tombées sur la région cet été (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

La Ville de Québec vise toujours à ce que 99 % de l'eau acheminée aux usines de filtration soit complètement traitée. Présentement, 95% des eaux souillées qui se rendent aux usines subissent un traitement de décontamination complet.