Deux études se penchent sur le projet de pont qui traverserait le fjord du Saguenay. Les résultats, initialement attendus pour 2023, seront finalement rendus publics un an plus tard que prévu. À plus de 500 kilomètres de là, le remplacement du pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre pourrait passer à la vitesse supérieure, vu son état.

Les deux rapports d’études examinant les opportunités et les impacts socioéconomiques d'un pont reliant Tadoussac à Baie-Sainte-Catherine bénéficient d'un délai plus long. Les rapports finaux seront donc dévoilés en 2024.

Le porte-parole de la Coalition Union 138 Guillaume Tremblay, qui milite pour la construction d'un pont sur la rivière Saguenay depuis plusieurs années, reste pourtant serein.

Dans un monde idéal, on aurait souhaité avoir les résultats dès 2023. Par contre, avec le délai, on va avoir l’étude la plus détaillée, claire et précise possible, pour pouvoir convaincre les politiciens d’aller de l’avant avec le projet , raisonne M. Tremblay au micro de Boréale 138.

Où en sont rendues les études? L'étude d'opportunité, amorcée à l'automne 2021, est réalisée par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay. Les données recueillies permettront de déterminer laquelle des options possibles est la plus prometteuse pour la construction d'un pont. Une analyse des impacts socioéconomiques a été commandée par la Coalition avenir Québec en 2022. L'appel d'offres a été remporté par CPCS Transcom Limitée, consultants en développement d'infrastructures.

Cette nouvelle échéance serait due, selon lui, au nombre élevé de préoccupations et d’interventions de la part du comité.

On est un peu le village gaulois , affirme Guillaume Tremblay. Un projet comme ça, ça n’existe pas ailleurs. On a la chance d’avoir toutes sortes d’intervenants qui suivent l’évolution du projet.

Le comité a notamment demandé de mesurer la fluidité de la circulation à partir de Baie-Sainte-Catherine vers La Malbaie, ou encore d’évaluer l’achalandage sur la route 172, que les usagers empruntent pour contourner le traversier.

Rentrée parlementaire : les dossiers importants pour la Côte-Nord.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bonjour la Côte. Rentrée parlementaire : les dossiers importants pour la Côte-Nord ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bonjour la Côte Écouter l’audio (Rentrée parlementaire : les dossiers importants pour la Côte-Nord. 11 minutes 51 secondes) Durée de 11 minutes 51 secondes 11:51

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a commenté l’avancement du projet, en entrevue avec à l'émission matinale Bonjour la Côte.

En juin, on a terminé le processus d’études sur la partie des besoins. La 172 ne peut prendre un plus grand volume de transfert de ceux qui ne passent pas par Tadoussac. On a vu des blocages importants au niveau de la circulation, ce n'est pas acceptable.

C’est très clair, on a besoin d’un service fluide amélioré à partir de [Tadoussac], l’étude le démontre.

Rivière-au-Tonnerre attend des nouvelles de la réfection du pont

Toujours sur la route 138, à 550 kilomètres au nord-est du pont du potentiel pont du Saguenay, les travaux sur le pont Touzel vont bon train.

La conseillère en communication pour la région de la Côte-Nord, Caroline Rondeau, a affirmé à l'émission d'après-midi Boréale 138, que le ministère des Transports et de la Mobilité durable tentait d'accélérer le projet, vu l'état du pont.

Les travaux visant le renforcement et l'allégement de la structure servent à la stabilisation de son état avant l'hiver, et non à son amélioration.

Ouvrir en mode plein écran La première phase de renforcement du pont Touzel a été complétée dans les temps prévus. Les deux autres phases seront réalisées avant l'hiver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

C’en est fini, ce n'est pas l’avenir. On conserve la structure pour quelques années, puis elle sera remplacé, a-t-elle affirmé.

Publicité

Le tracé de la route 138 sera redessiné, et deux options sont toujours envisagées. L'une ferait passer la route 138 dans Sheldrake, et l'autre ferait un détour de 6 kilomètres au nord du village.

Avant de statuer, le MTQ est en discussion avec la municipalité afin d'assurer l'acceptabilité sociale du projet.

Le maire de Rivière-au-Tonnerre Jacques Bernier, déplore que la municipalité, de laquelle fait partie le village de Sheldrake, n'ait pas été contactée par le MTQ depuis 2021.

On n'a pas eu d'autres nouvelles, on attend. Ça n'a pas été géré à notre goût. […] On voulait la première option, de repasser dans le village. Sans ça, Sheldrake disparaît de la carte.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin