« Favoritisme » et « laisser faire », un processus « partial » et « chaotique » : frappé coup sur coup par deux rapports accablants sur ce qu’on appelle maintenant « le scandale de la ceinture de verdure », le gouvernement Ford doit réparer les dégâts.

Tous les ingrédients d’une controverse sont ici réunis : des liens nébuleux avec des promoteurs, des politiciens qui regardent ailleurs, un chef de cabinet entreprenant qui fait office de bouc émissaire.

Preuve que même en plein congé parlementaire, au plus creux de l’été, il peut se passer bien des choses en politique ontarienne. Les progressistes-conservateurs ont perdu un de leurs ministres vedettes. Ils ont annoncé la réintégration d’un terrain dans la ceinture de verdure et promis un état des lieux complet, sans pour autant renoncer à leurs plans de construction immobilière; tout ça en à peine un mois.

Le vernis, manifestement, commence à craquer : on a vu un premier ministre particulièrement agacé et à fleur de peau en point de presse la semaine dernière. Son ministre du Logement Steve Clark venait d’être épinglé la veille par le commissaire à l’intégrité (Nouvelle fenêtre), qui a conclu qu’il n’a pas supervisé le processus de retrait de terres de la ceinture.

Doug Ford était prêt à le défendre bec et ongles, tout comme il l’avait défendu quelques semaines plus tôt face à la vérificatrice générale, ainsi que l’ex-chef de cabinet de M. Clark, Ryan Amato, rapidement devenu la figure centrale de ce scandale.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Steve Clark a démissionné quelques jours après avoir affirmé qu'il resterait en poste, pour mener à bien la mission de construire 1,5 million de nouveaux logements en Ontario. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

Le premier ministre répète qu’il prend l’entière responsabilité de cette affaire. The buck stops with me , avait-il déclaré. Mais pour y voir autre chose que des paroles vides, il fallait des conséquences concrètes. La pression est montée, des têtes ont fini par tomber : Ryan Amato et son patron ont depuis démissionné.

Des contradictions révélatrices

Les progressistes-conservateurs continuent ainsi d’être mis face à leurs contradictions.

On sait par exemple que leur argument principal pour justifier l’ouverture de la ceinture de verdure – il faut y bâtir des maisons – est bancal. Doug Ford se dit confronté à une crise du logement qui n’existait pas quand il a pris les rênes du pouvoir, et qui est maintenant accentuée par des vagues d’immigration. C’est pourtant un sujet récurrent dans nos manchettes depuis au moins quatre ans. En novembre 2019 déjà, le prix moyen des loyers à Toronto avait atteint un sommet, à plus de 2400 $ par mois. On ne peut pas dire qu’on a été pris de court.

Un groupe d’étude provincial sur le logement abordable a aussi conclu l’an dernier (Nouvelle fenêtre) que l’Ontario a suffisamment de terrains disponibles à la construction, et que la ceinture de verdure et les autres zones écologiquement vulnérables doivent être protégées .

Ouvrir en mode plein écran Une zone à Ajax sera réintégrée à la ceinture de verdure, a promis Doug Ford, parce que son propriétaire n'avait pas l'intention d'y construire des logements rapidement, tel qu'exigé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Le vernis craque, mais pour l’instant, le gouvernement Ford tente encore de tourner la situation à son avantage.

Lorsqu’il annonce, face au tollé, un examen complet de la ceinture de verdure, cela peut à première vue passer pour un recul. Le premier ministre et son équipe donnent l’impression de faire quelque chose : après avoir reconnu qu’ils ont agi avec précipitation, ils vont prendre le temps de réexaminer les décisions.

Cette évaluation n’est pourtant pas sortie de leur chapeau : en principe, elle est prévue par la loi (Nouvelle fenêtre) qui encadre la ceinture de verdure et doit avoir lieu tous les dix ans. La prochaine devait tomber en 2025, on ne fait que démarrer l’exercice un peu plus tôt que prévu.

Sauf qu’un examen complet de la ceinture de verdure, ce n’est rien pour rassurer les partis d’opposition et les critiques des plans de construction de la province. Cela signifie que des terrains enlevés de la ceinture de verdure dans la dernière année pourraient y retourner, mais aussi que d’autres parcelles pourraient être retirées ailleurs. Le nouveau ministre du Logement, Paul Calandra, a laissé la porte grande ouverte.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Le gouvernement continue de tenir mordicus à ses projets résidentiels dans la ceinture de verdure, mais se retrouve malgré tout avec plus d’embûches que prévu sur le chemin. En choisissant de confier cette mission de construction qui lui tient tant à cœur à des promoteurs privés, sur lesquels il n’a pas le plein contrôle même quand il hausse le ton, Doug Ford s’est fait du tort à lui-même. Tant qu’il n’y aura pas des milliers de maisons disponibles pour les Ontariens, et qu’elles ne seront pas plus abordables, comment justifier la pertinence de cette stratégie.

En début d’année, il était difficile d’entrevoir que quoique ce soit bouge dans cette affaire. Les partis d’opposition, qui profitent en ce moment de l’attention médiatique, ont repris la main dans cette manche et peaufinent maintenant leurs angles d’attaque pour la rentrée parlementaire.

Les députés seront de nouveau sur les bancs de Queen’s Park le 25 septembre. Mais en dix jours, il peut se passer encore bien de choses en politique ontarienne.