Une délégation saskatchewanaise recrute des professionnels de la santé dans l’est du pays

Une délégation composée par l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) et la Saskatchewan Health Care Recruitment Agency (SHRA) entamera sa première tournée nationale de recrutement de professionnels de la santé à la fin du mois de septembre dans cinq provinces de l'est du pays.

Selon un communiqué publié jeudi par le gouvernement de la Saskatchewan, cette démarche a pour objectif de mettre en avant les possibilités sur le plan professionnel, les avantages sociaux ainsi que le coût de la vie abordable dans la province.

Dans le cadre de cette démarche, le gouvernement provincial vise notamment à rencontrer des professionnels de la santé, des étudiants et des établissements d'enseignement postsecondaire situés en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, à Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

En effet, des foires de l'emploi se tiendront entre le 22 septembre et le 6 octobre dans plusieurs villes canadiennes, dont Toronto, Montréal, Saint-Jean de Terre-Neuve, Charlottetown et Halifax, note le communiqué.

Le ministre de la Santé, Everett Hindley, précise que cette nouvelle mesure fait partie du plan d'action annoncé l’année dernière par le gouvernement provincial.

Selon la province, ce plan d’action permet de remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé en Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Everett Hindley. Photo : Radio-Canada / Moreen Mugerwa

Dans le cadre de nos efforts de recrutement, nous continuerons à promouvoir notre province comme un endroit formidable, offrant un coût de la vie plus bas, d'excellents salaires et avantages sociaux, ainsi que de solides équipes de soins , indique M. Hindley dans le communiqué.

D’après la directrice générale de la SHRA , Erin Brady, plusieurs gens souhaitent s'installer en Saskatchewan en raison des nombreux avantages offerts par la province .

Je me réjouis de faire partie de l'équipe chargée de recruter des professionnels dans diverses professions de santé en demande, afin de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de ressources, et de mettre en valeur les atouts de la Saskatchewan , poursuit Mme Brady.

Une stratégie qui inquiète d'autres provinces?

La mise en place de cette stratégie par le gouvernement de la Saskatchewan a suscité des préoccupations parmi les provinces de l'est.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, une porte-parole de la ministre de la Santé de l’Ontario a précisé : Le gouvernement ontarien a pris des mesures pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs formés dans une autre province.

Nous continuerons à adopter une approche collaborative pour accroître nos effectifs en santé afin de permettre aux Ontariens d’accéder aux soins dont ils ont besoin près de chez eux, pour les années à venir, et nous espérons que d’autres provinces choisiront d’adopter une approche similaire , a ajouté la porte-parole de la ministre de la Santé de l’Ontario.

De son côté, le gouvernement du Québec indique qu’il n'a pas de commentaires à formuler .

La situation de pénurie de main-d'œuvre infirmière est réelle, et nous travaillons d’arrache-pied pour devenir et demeurer un employeur de choix et attractif , écrit un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Cela inclut les mesures du "Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé" telles que les projets d’autogestion des horaires, la gestion de proximité, des mesures pour encadrer l’utilisation de la main-d’œuvre indépendante, etc. Différentes mesures ont également été prévues dans les dernières conventions collectives afin de favoriser la disponibilité de la main-d’œuvre , ajoute-t-il.

Le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas répondu à notre demande d'entrevue.