Suspension du projet éolien dans la MRC des Sources : un soulagement dans la communauté

La pression a chuté dans la population de la MRC des Sources. Les promoteurs du projet qui visait à établir 26 éoliennes se sont désistés. C'est un soulagement pour plusieurs citoyens qui jugeaient que le processus allait trop vite.

Malgré le recul de Bluearth Renewables et Plan A Capital, les municipalités de la MRC des Sources ont tenu des rencontres publiques pour en faire l'annonce officielle aux citoyens.

C'est un grand soulagement, mais temporaire , lance Sylvie Berthaud, une résidente de Saint-Adrien.

Les promoteurs ont indiqué jeudi qu'ils se désistaient du processus d’appel d’offres, lancé en mars dernier par Hydro-Québec. Une décision qui fait suite à une rencontre avec les maires de la région.

Aucun projet ne sera donc déposé le 12 septembre, comme prévu.

À lire aussi : Projet éolien dans la MRC des Sources : les promoteurs se désistent pour l’instant

Le maire de Saint-Camille avait, dès le début, refusé d’embarquer dans le projet. Selon lui, les délais étaient beaucoup trop courts pour prendre le temps nécessaire de consulter la population. Il se dit soulagé de la décision des promoteurs.

Faire des changements majeurs comme ça, un projet qui coûte un demi-milliard de dollars qui va durer 30 ans, on ne peut pas imposer une décision comme ça à une population en huit mois.

Depuis le départ, la population et les élus se sentent précipités dans le choix qu'on a à faire pour les générations futures. [...] Ça va nous permettre d'aller chercher vraiment la bonne information pour bien informer la population , souligne le préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard.

Le projet est sur la glace, sans être abandonné. Les promoteurs pourraient tenter une nouvelle soumission sur un autre appel d'offres d'Hydro-Québec. Et ça pourrait se faire très prochainement , selon le porte-parole de la société d'État, Maxence Huard-Lefebvre.

Il y aura d'autres opportunités suite à cet appel d'offres, si les promoteurs ou le milieu d'accueil ne jugent pas avoir suffisamment de temps.

Devant la transition énergétique, Hydro-Québec estime que la puissance installée de la filière éolienne va doubler d'ici 2030 , explique-t-il. À l'heure actuelle, le Québec produit environ 4000 mégawatts d'énergie éolienne.

Publicité

Les promoteurs disent vouloir continuer à travailler sur le dossier. On comprend l'exigence gouvernementale d'avoir de l'électricité rapidement. On comprend la raison. Par contre, sur le terrain, de notre côté, on a pris la décision d'attendre au prochain appel d'offres, plutôt que de forcer la chose dans les communautés , précise Hugo Bouchard, partenaire-directeur de Plan A Capital.

Le cas de la MRC des Sources ne fait pas exception. Plusieurs municipalités se sentent bousculées par les promoteurs et les courts délais d’Hydro-Québec.

Le mouvement Vent d’élus a même été lancé pour éviter que des terres agricoles soient sacrifiées au profit de l’énergie éolienne.

Avec les informations de Thomas Deshaies.