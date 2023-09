C’était l’un des moments les plus attendus de la 48e édition du Festival international du film de Toronto (TIFF) : la première internationale du dernier film d’Hayao Miyazaki, projeté jeudi soir en ouverture du festival. Sans être son meilleur film, Le garçon et le héron est de loin le plus mystérieux.

Le dessin animé avait été présenté au public japonais le 14 juillet dernier. Son réalisateur, le doyen des studios Ghibli aujourd’hui âgé de 82 ans, n'était pas présent à Toronto pour prendre part à la fête.

Il y a 10 ans, Hayao Miyazaki annonçait sa retraite, mais en 2016, il révélait qu'il travaillait à un nouveau long métrage inspiré notamment par le livre de Genzaburō Yoshino, Et vous, comment vivez-vous? Il a fallu sept ans pour voir le projet sur les écrans, sous le titre Le Garçon et le héron, un récit aux accents testamentaires et autobiographiques dans un univers merveilleux.

Comme dans le livre original, l’action se passe dans le Japon en proie à la Deuxième Guerre mondiale. Le début du film est brutal : on entend les sirènes d’évacuation et on voit le héros Mahito courir à travers Tokyo en flammes pour essayer de retrouver sa mère.

Malheureusement, celle-ci ne survit pas. Le jeune homme et son père vont s’installer à la campagne où ce dernier va diriger une usine de fabrication d’avions, comme le père de Miyazaki à la même époque. Le garçon, quant à lui, va apprendre à découvrir sa belle-mère et son environnement.

Mais Mahito est tourmenté par un héron qui veut l’attirer par tous les moyens dans une tour mystérieuse construite sur le domaine et scellée depuis des générations...

Ouvrir en mode plein écran L'affiche de "Le garçon et le héron", film d'ouverture du Festival international du film de Toronto 2023. Photo : Studio Ghibli

Entre le merveilleux et les symboles

Le film reprend les ingrédients qui ont fait le succès des précédentes œuvres du réalisateur : un univers où des êtres merveilleux évoluent dans des images grandioses. Le tout est accompagné de la musique de Joe Hisaishi, le même qui a composé la bande originale de plusieurs films du fondateur des studios Ghibli, de Nausicaa de la Vallée du Vent jusqu’au Vent se lève.

Contrairement à ses précédents opus, le sens du film est ici difficilement appréhendable. Dans Mon voisin Totoro, on retrouvait un peu cette magie projetée par des jeunes enfants sur le nouveau monde rural qui les entoure, comme un refuge. Dans Le garçon et le héron, il est difficile de comprendre les intentions des personnages.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Au milieu d’une fantasmagorie où les perroquets mangent des êtres humains et une pêcheuse a pour fonction de nourrir des petits êtres et leur permettre de s’envoler, on a parfois du mal à distinguer où Miyazaki veut en venir et on est vite submergé par l’abondance de symboles.

Ouvrir en mode plein écran Le cinéaste d'animation Hayao Miyazaki (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Invision/Chris Pizzello

Malgré la sensation de perte qu’on éprouve, les images à elles seules nous saisissent. Régulièrement, le réalisateur compose de véritables tableaux animés, plus riches encore que dans ses précédents films puisqu’à la différence de ceux-là, il compile un plus grand nombre d’images par secondes.

Que ce soit la campagne japonaise, les bibliothèques immenses, les mers sans fin ou les salles de palais, Miyazaki s’illustre toujours comme l’un des maîtres de la poésie en image.

Dans Le garçon et le héron, le réalisateur explore des thèmes qui ont nourri son enfance. Il exalte les mondes imaginaires et encourage les générations futures, à travers la figure du maître de la tour, à se saisir du monde et l’organiser à leur image, à condition qu’elles trouvent la sortie du labyrinthe initiatique que le vieux maître a construit pour elles.