Feux de forêt en N.-É. et au N.-B. : la verdure apparaît déjà dans les secteurs brûlés

Dans les régions de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui ont brûlé au printemps, la verdure est déjà de retour par endroits.

C’est en fait sain pour la forêt d’avoir un nouveau départ. Les feux font partie de la dynamique forestière naturelle , explique Loïc D’Orangeville, professeur agrégé au programme de foresterie de l’Université du Nouveau-Brunswick, qui étudie la vie et l’histoire des arbres forestiers.

Les feux ont beaucoup de bienfaits pour une forêt. Ça permet de remettre le compteur à zéro que ce soit en permettant à de nouvelles espèces de s'établir, de recycler les nutriments , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Les traces des feux de forêt en Nouvelle-Écosse sont encore bien visibles. Photo : Roger Cosman/CBC

Dans les forêts touchées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, vous verrez des plantes déjà vertes qui poussent, vous verrez des fougères, vous verrez des plantes herbacées et peut-être quelques jeunes arbres qui repoussent déjà. C’est donc un processus très rapide , observe le chercheur.

Loïc D’Orangeville explique que même sans feu, les forêts changent constamment et les espèces vont et viennent. Les feux de forêt accélèrent simplement ces changements.

Ouvrir en mode plein écran Loïc D’Orangeville, professeur agrégé au programme de foresterie de l’Université du Nouveau-Brunswick. Photo : Gracieuseté : Loïc D'Orangeville

Pensez aux peupliers, aux bouleaux et aux cerisiers qui sont adaptés pour croître rapidement après une perturbation aussi massive. Ils sont les premiers à croître rapidement, mais ils meurent jeunes et seront donc remplacés par des espèces plus tolérantes à l’ombre.

Elles mettent la table pour d'autres espèces qui sont plus compétitives mais qui arrivent plus lentement. , analyse Loïc D'Orangeville.

Les changements climatiques en jeu

Cela signifie qu’après plusieurs décennies, la forêt finira par ressembler à ce qu’elle était avant de brûler. Mais Loïc D’Orangeville avertit, il y a maintenant d’autres facteurs en jeu, comme le changement climatique.

Au Nouveau-Brunswick, la forêt est composée d'espèces boréales et tempérées qui repoussent naturellement, comme le sapin baumier.

Ouvrir en mode plein écran Les dommages reliés aux feux de forêt de ce printemps en Nouvelle-Écosse ont été importants. Photo : Roger Cosman/CBC

Mais avec le changement climatique, nous savons maintenant qu’il est moins adapté aux conditions plus chaudes. Vous pourriez donc opter pour des espèces plus adaptées à la chaleur, comme l’érable rouge.

Ce qui repousse immédiatement dépendra de l’intensité du feu, admet le chercheur de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Il explique que le pin rouge et le pin blanc peuvent résister au feu et vont même en profiter parce que cela réduit la concurrence et leur permet de mieux se développer .

Ouvrir en mode plein écran Une nouvelle végétation est en train de pousser là où les feux de forêt sont passés ce printemps. Photo : Mia Urquhart/CBC

Dans d’autres cas, comme le peuplier faux-tremble, ce que vous voyez brûlé est mort, mais ce que vous ne voyez pas sous terre est en fait très vivant. Cela ne signifie pas que l’arbre est mort parce qu’il est sombre et brûlé , énonce-t-il.

Les arbres qui ont été tués par le feu finiront par tomber. Mais avant que cela arrive, ils deviendront des immeubles d’appartements pour une partie de la biodiversité, indique-t-il.

Ces arbres morts sont des composantes essentielles d’un écosystème forestier sain , a-t-il stipulé.

La régénération des forêt dépendante de plusieurs facteurs

Mais si le feu est suffisamment violent, la repousse dépendra des graines des peuplements voisins et des espèces qui peuvent acheminer leurs graines vers la zone brûlée.

Ouvrir en mode plein écran Vue d'un drone près de Bocabec Cove, en Nouvelle-Écosse. Photo : Roger Cosman/CBC

Il prend également l'exemple des conséquences de certains incendies qui ont brûlé des forêts cet été au Québec. Les forêts sont trop jeunes, elles ont brûlées et du coup il n'y a plus de semences. Ces forêts là risquent de ne pas se régénérer du tout en arbre et de devenir des espèces de zones un peu dégagées avec des arbustes , conclut le chercheur.