Les vols de voiture sont en explosion au Canada. À Toronto seulement, il y en a eu environ 9500 en 2022 selon le Service de police de Toronto. Au Québec, la hausse du nombre de vols est de 50 % pour la même année selon Association Équité, un jeune organisme de lutte contre le vol de véhicule et de défense des usagers.

De plus en plus de réseaux se mettent sur ce segment, car il est très rentable et peu risqué , explique Brian Gast, un ancien enquêteur de la PPO et vice-président des services d’enquêtes d’Association Équité.

Hausse des vols de véhicules en 2022 Province Augmentation Québec 50 % Ontario 48,3 % Atlantique 34,5 % Alberta 18,3 % Source : Équité Association

Du premier contact à la revente sur un autre continent, Radio-Canada retrace les étapes les plus courantes d’un véhicule volé.

Étape 1 : les rues et les stationnements ouverts

Ouvrir en mode plein écran Les véhicules récents sont repérés dans les stationnements publics. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

La première étape se déroule dans l’espace public. Les voleurs repèrent les modèles récents qui les intéressent, par exemple, sur les stationnements de centres commerciaux. Il s’agit le plus souvent de VUS ou de camionnette comme la Honda CR-V, la Lexus RX Series, le Toyota Highlander ou le Ford F150 Series. Une fois un véhicule d'intérêt repéré, les voleurs placent un traceur pour pouvoir le pister.

Étape 2 : le domicile ou les stationnements privés

Ouvrir en mode plein écran Les voleurs passent souvent aux actes la nuit, quand les rues sont calmes. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

Les voleurs opèrent le plus souvent la nuit, lorsque les véhicules sont peu surveillés, que ce soit devant une maison sans barrière, ou garée dans une rue résidentielle. Le vol peut prendre quelques secondes , rappelait en conférence de presse fin 2022 le chef de la Police régionale de York, Jim MacSween.

Les voleurs peuvent intercepter le signal de la clé électronique du propriétaire dans la maison en se tenant près de la porte, pour ouvrir les portières du véhicule et le faire démarrer.

Étape 3 : un lieu inconnu discret, environ 48 h

Ouvrir en mode plein écran Les véhicules volés sont souvent stationnés pendant quelques jours. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

Les voleurs vont souvent laisser le véhicule garé deux à trois jours dans une rue. Ils vont parfois inspecter la voiture notamment pour enlever des traceurs du propriétaire ou tout simplement attendre de voir si le véhicule est récupéré rapidement. Rien ne les lie au véhicule , souligne Brian Gast.

Étape 4 : Les gares de fret

Ouvrir en mode plein écran Les véhicules volés sont transportés dans des conteneurs. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

Si la voiture n’a pas bougé, elle est ensuite envoyée vers les ports de l’est du Canada. Pour y parvenir, elle est chargée dans un conteneur sur un camion, puis le plus souvent acheminée dans l’une des gares de marchandises.

À Toronto, il s’agit de la gare de fret du Canadien Pacifique à Agincourt ou celle plus petite de Vaughan Intermodal, dans nord-ouest, où des véhicules ont également été retrouvés récemment.

Les voleurs opèrent à l’aide d’une société complice qui va indiquer qu’il s’agit de différents biens pour l’exportation. Les compagnies ferroviaires n’ont pas connaissance de ce qu’il y a vraiment dans les conteneurs qu’elles transportent , indique Brian Gast.

Étape 5 : le port de Montréal (et parfois de Halifax)

Ouvrir en mode plein écran Les conteneurs sont chargés sur des navires, généralement sans être inspectés au préalable. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

Les trains arrivent directement dans le port de Montréal, où les trains à conteneurs sont ensuite chargés sur des bateaux. Une petite proportion des véhicules s’en va plus à l’est, vers le port d’Halifax.

Les véhicules ne sortent pas des conteneurs. Les ports pourraient donc être un lieu de contrôle idéal pour l'Agence des services frontaliers du Canada, mais les véhicules volés sont noyés dans la masse. Ce ne sont que quelques conteneurs sur des milliers , détaille Brian Gast.

Étape 6 : Départs en conteneurs à travers l'Atlantique

Ouvrir en mode plein écran Les voitures sont acheminées vers d'autres continents. Photo : Radio-Canada / Illustration : Camile Gauthier

Une fois les véhicules partis, il est beaucoup plus difficile de récupérer les véhicules volés. Même si plusieurs enquêtes internationales ont abouti ces dernières années.

Parmi les pays où des véhicules canadiens ont été interceptés, il y a le Ghana, le Nigeria, le Congo, la Belgique, le Maroc, Malte, l’Italie ou encore les Émirats arabes unis.

Ces réseaux doivent être très organisés, car il faut des personnes pour voler, transporter, puis récupérer les véhicules sur un autre continent pour la revente directe ou à d’autres groupes.

En revanche, l’Amérique du Sud, l’Asie ou l’Océanie ne reviennent pas dans les destinations.

On commence à voir des véhicules à l’Ouest qui sont envoyés vers les ports de l’Est , poursuit Brian Gast.