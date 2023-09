Les délais s’accumulent dans le projet de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Les deux études sur le pont sur le Saguenay, une d’opportunité et une sur les impacts socio-économiques, ne seront pas dévoilées comme prévu en 2023, mais plutôt en 2024.

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, soutient que ces délais semblent justifiés.

On a compris, avec les explications, pourquoi les délais allaient être plus longs. Ce qu’on souhaite c’est avoir des résultats les plus clairs et les plus précis possibles , a-t-il dit en entrevue à C’est jamais pareil.

Parmi les éléments nouveaux, mais essentiels à considérer, il y a le nombre d’automobilistes qui ont délaissé la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Beaucoup de gens de la Côte-Nord qui, systématiquement, font le tour vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a demandé de colliger ces données-là parce que ça vient jouer sur le temps d’attente au traversier , a précisé Guillaume Tremblay.

Il a aussi fait allusion à l’étude nécessaire des espèces rares de la faune et de la flore dans certains secteurs avant de statuer sur la faisabilité du projet.

Entre-temps, les prévisions budgétaires changent pour les plans de construction du pont.

On parlait de 500 millions de dollars au début et maintenant des études ont fait état d’un milliard et demi , admet le porte-parole de la Coalition.

À son avis, en tenant compte des frais récurrents liés aux traversiers, la pertinence de construire un lien routier fixe entre les deux rives demeure.

L’étude des impacts socio-économiques pourrait être terminée d’ici la fin de l’année alors que l’étude d’opportunité durera jusqu’à l’automne 2024.

D’après une entrevue de Frédéric Tremblay