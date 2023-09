Accouchement d’une itinérante : un épisode qui illustre la crise à Gatineau

L’histoire relatée par la mairesse de Gatineau, France Bélisle, jeudi, concernant une jeune femme sans domicile fixe qui aurait été retrouvée en train d'accoucher toute seule dans le bois, il y a trois semaines, n’a pas manqué de faire réagir organismes et intervenants du milieu.

Cette histoire partagée jeudi par Mme Bélisle n'a pas été confirmée. La Coopérative des Paramédics de l’Outaouais (CPO) a indiqué à Radio-Canada que des ambulanciers sont intervenus pour une histoire qui semblait correspondre sur certains points à celle relatée par la mairesse.

Nous avons transporté une femme [en situation d’itinérance] de 27 ans au centre hospitalier de Gatineau le 29 juin dernier en matinée , a indiqué, jeudi, Marie-Ève D’Aoust, chef aux opérations, et aux communications à la Coopérative des paramédics de l'Outaouais.

Toujours est-il que la sortie de Mme Bélisle a fait réagir. Des travailleuses de rue déplorent qu'un tel exemple ne représente que la pointe de l’iceberg quant à la question de l’itinérance dans la région.

Femmes en situation d’itinérance : « Ça empire », selon une travailleuse de rue .ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Les matins d'ici. Femmes en situation d’itinérance : « Ça empire », selon une travailleuse de rue ÉMISSION ICI PREMIÈRE Les matins d'ici Écouter l’audio (Femmes en situation d’itinérance : « Ça empire », selon une travailleuse de rue . 7 minutes) Durée de 7 minutes 7:00

La situation dont tout le monde parle depuis hier [jeudi] est une situation parmi tant d'autres , a regretté Sasha Yakimichan, travailleuse de rue pour le Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO) depuis maintenant cinq ans, en entrevue à l'émission Les matins d'ici. C'est une histoire d'horreur [et] on va continuer à en entendre.

Ouvrir en mode plein écran La guérison de personnes qui vivent ou ont vécu en situation d’itinérance est loin d’être facile, rappelle une ancienne travailleuse de rue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

La coordonnatrice de la Maison Ru’Elles à Gatineau, Cathy Michaud, qui a également été travailleuse de rue pendant 12 ans pour le Bureau régional d'action sida (BRAS) Outaouais, abonde dans le même sens.

L'histoire que vous entendez, c'est une maman parmi tant d'autres.

Mme Michaud parle de violence institutionnelle et confie que plusieurs femmes victimes d’abus ou de violence sexuelle hésitent souvent à solliciter de l’aide.

Publicité

C'est lourd de conséquences à porter de dénoncer une violence ou de dénoncer quelque chose , explique cette dernière. Une personne qui va dénoncer une violence, faut pas oublier qu'elle va retourner dans son milieu de vie qui est la rue.

La guérison de personnes qui vivent ou ont vécu en situation d’itinérance est loin d’être facile, rappelle Mme Michaud. Ces femmes-là portent des blessures, des pertes, des deuils, des traumatismes.

Déjà que ce n’est pas facile la vie pour monsieur, madame Tout-le-Monde , poursuit l’ancienne travailleuse de rue, je vous garantis que si vous venez voir, puis entendre, la détresse des gens, vous allez voir que c'est un processus, un rétablissement à très très long terme et avec peu ou pas de service.

Un manque de services

Le directeur général du CIPTO , Yves Séguin, dénonce lui aussi un manque de services dans le domaine.

Selon lui, l’histoire relatée par Mme Bélisle illustre que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des personnes qui malheureusement se retrouvent en situation d'itinérance .

Ouvrir en mode plein écran Yves Séguin est le directeur général du CIPTO. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Faut penser à plus long terme avec du logement social , estime M. Séguin. Arrêtons de parler de logement abordable, mais pensons aussi à l'aide sociale.

Publicité

M. Séguin pense aux personnes qui vivent sans domicile fixe, dans des campings, et qui sont en mode survie .

De penser qu'un refuge avec quelques autres ressources intermédiaires peut répondre aux besoins, c'est vraiment être aveugle par rapport à une crise qui a lieu sur l'ensemble du Québec, pas juste juste à Gatineau , insiste ce dernier.

À la recherche d’une solution

De son côté, le Gîte Ami craint l’arrivée du temps froid compte tenu de la situation actuelle.

La directrice générale de l’organisme, Lise Paradis, se sent dépassée par la situation . Elle rapporte qu’au printemps, une trentaine de tentes étaient installées sur le terrain de la Ville autour du Gîte Ami.

Présentement, selon le dernier décompte, c’est plus de 150 tentes qui sont installées là , informe cette dernière. Parfois avec plusieurs personnes par tente.

Ouvrir en mode plein écran On compte maintenant plus de 150 tentes aux abords du Gîte Ami. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’organisme est donc à la recherche d’une solution temporaire pour l’hiver, puis d'une solution pérenne pour la suite, dont une halte-chaleur.

À l’intérieur du Gîte Ami, on a 60 personnes à qui on offre des services, que ce soit de la nourriture, du logement, de la buanderie , dépeint-elle.

Même si on dit que ce n'est pas notre mission de s’occuper des gens qui sont à l’extérieur de nos bâtiments, on a quand même une conscience. Ça nous dérange. On a beaucoup d’empathie pour toutes ces personnes-là.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Gîte Ami, Lise Paradis (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On sait qu’il y a un manque de logement , rappelle Mme Paradis. On vit une crise du logement majeure à Gatineau.

Un sujet délicat, selon Mathieu Lacombe

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a lui aussi réagi à la sortie de la mairesse et au dossier de l’itinérance dans la région.

Je pense que c’est un sujet délicat , a-t-il laissé entendre. Un sujet délicat sur lequel on a posé beaucoup d’actions.

Lorsqu’on travaille en partenaire, on doit travailler en partenaire et nous c’est ce qu’on va continuer de faire , a ajouté ce dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Vendredi, en mêlée de presse à Saguenay, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a écarté l'idée d'en arriver à éliminer complètement l'itinérance, souhaitant plutôt briser la tendance à la hausse du nombre de personnes qui vivent dans la rue.

M. Carmant a fait valoir que des personnes ont choisi l'itinérance comme mode de vie.

Moi je n'ai jamais parlé d'itinérance zéro , a-t-il affirmé, dans un hôtel où se déroulait jusqu'à vendredi midi le caucus des élus de la Coalition avenir Québec (CAQ). Moi, ce que je veux, c'est briser la tendance, travailler avec eux et travailler davantage sur la prévention.

Avec les informations de La Presse Canadienne