La FANE a choisi Emmanuel Nahimana comme nouveau directeur général adjoint. Il est entré en fonction dans son nouveau rôle, au début du mois de septembre.

Originaire du Burundi, Emmanuel Nahimana est arrivé au Canada en 2001 et il est déjà bien connu du milieu communautaire francophone de la province. Il est persuadé que ses 15 ans comme gestionnaire à Immigration francophone Nouvelle-Écosse vont l’aider dans ses nouvelles fonctions.

Je veux [puiser] dans toutes mes années d'expérience et être une valeur ajoutée à l'équipe de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse , a dit le nouveau directeur adjoint lors d’une entrevue à l’émission Le Réveil N.-É. et T.-N.-L..

Je vais aider à rapprocher les nouveaux arrivants à la Communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

C'est avec humilité et fierté que je collaborerai avec les membres de la Fédération acadienne pour augmenter le rayonnement de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse!

Durant ses années à Immigration francophone Nouvelle-Écosse, il a identifié et traité des tendances émergentes de l’immigration en plus de gérer les ententes de contribution et coordonner les activités liées au financement.

Emmanuel Nahimana a également travaillé pour Patrimoine canadien comme conseiller principal au Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme.

Ouvrir en mode plein écran Jules Chiasson a succédé à Marie-Claude Rioux au poste de directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE). Photo : Gracieuseté de la FANE

Nous sommes ravis d’accueillir monsieur Nahimana au sein de l’équipe de la Fédération acadienne , assure le directeur général Jules Chiasson. Emmanuel Nahimana possède une feuille de route impressionnante et il est déjà bien connu dans la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

Publicité

Emmanuel Nahimana voit son nouveau poste comme une continuité de sa mission auprès de sa communauté d’accueil.

Je vais me prolonger dans le mandat de la FANE et développer vraiment une synergie en collaboration étroite avec le directeur général pour appuyer les 29 membres de la Fédération acadienne , promet le nouveau directeur adjoint.

L'automne s'annonce très occupé, on a beaucoup d'activités!

Il constate que le mandat de la FANE est d’assurer le rayonnement de la Communauté acadienne, en Nouvelle-Écosse, en appuyant les membres dans leur dossier. Parmi ces dossiers, il y aura le débat judiciaire sur la circonscription électorale de Chéticamp qui aura lieu en octobre à la cour de Port Hawkesbury.