Les enseignants ont accès à un nouvel outil pour guider les jeunes dans le monde numérique

Le COlab du Collège d’Alma lance une nouvelle plateforme destinée au personnel enseignant dans le but de développer les compétences numériques des élèves.

On pense d’office que les jeunes sont bons avec le numérique, mais la compétence numérique est plus vaste. On a développé des contenus au niveau de plusieurs thématiques, comme la science des données, la cybersécurité, l’infonuagique, le codage, la programmation, la robotisation, l’intelligence artificielle et les arts numériques , a expliqué Josée Gauthier, directrice générale du COlab, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La Fabrique numérique donne accès à des séances animées par des vulgarisateurs et qui peuvent être intégrées au contenu pédagogique en classe.

L’objectif est de donner le goût du numérique aux jeunes et de développer leur curiosité pour les métiers qui y sont reliés. L’intelligence artificielle et les arts numériques, qui mènent au graphisme, au cinéma ou aux jeux vidéo les captivent particulièrement , a mentionné Josée Gauthier.

Publicité

La Fabrique numérique a déjà été déployée dans une vingtaine de classes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les commentaires sont bons, les jeunes sont captifs et les enseignants trouvent que c’est fluide et facile à intégrer dans les classes , mentionne Mme Gauthier.

Il y aura bientôt une tournée organisée par les animateurs numériques pour faire la promotion de la plateforme dans les écoles.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay