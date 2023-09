Un programme d’apprentissage agricole ouvre des horizons dans l’Ouest canadien

Alors que la moisson bat son plein au Manitoba, pour certains, l'automne marquera une première récolte. Un programme du réseau Young Agrarians (Jeunes agriculteurs) permet à toutes sortes de personnes de découvrir la vie dans une ferme en y travaillant pendant un été.

Personne dans sa famille ne cultive la terre, mais après avoir été planteuse d'arbres et monitrice de camp, Alice Hamilton s'est intéressée à la production de nourriture. J’aime être dehors et le travail manuel. L’agriculture semble une option plus nourrissante que planter des arbres , explique la jeune femme.

Apprentie à la ferme de légumes Almost Urban Vegtables, située à l’extrémité sud de Winnipeg, Alice Hamilton, qui est dans la vingtaine, a l’impression d’apprendre des choses tous les jours . Il y a de nouvelles plantes à récolter, et j’apprends même simplement en voyant les légumes pousser, comment ils sont accrochés à une plante, c’est nouveau pour moi.

C’est vraiment thérapeutique de travailler dehors, de voir les plantes pousser, de voir tellement d’abondance chaque jour.

Ouvrir en mode plein écran Alice Hamilton a acquis le goût du travail manuel en étant planteuse d'arbres et monitrice de camp. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

En mai, elle réveillait les lits des plantes, semant les graines. Ensuite, au fur et à mesure que les plantes poussaient, celles-ci étaient placées dans des pots de plus en plus grands en serre, puis dans le sol.

En juin, il a fait chaud, et le travail s’est largement déroulé dehors. À la mi-juillet, c’était les premières récoltes, et le début des marchés fermiers et des paniers d’abonnés au programme d’agriculture soutenue par la communauté. Vers la fin du mois d'août, la récolte a pris de plus en plus d’ampleur.

Ouvrir en mode plein écran Des membres du réseau Young Agrarians dans une petite grange de la ferme Fiola. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le coup de cœur d’Alice Hamilton a été de découvrir comment poussent les aubergines. J’en mange tout le temps, mais ce n'était pas avant cette année que je ne les ai vues pousser, ce qui est étrange, puisque, en fait ça se passe à 20 minutes d’où j’habite. Les feuilles sont belles et ondulantes et la fleur est d’une magnifique couleur violet pâle. [...] C’est vraiment cette beauté qui me surprend tout le temps , ajoute-t-elle.

À l’avenir, l’apprentie fermière a l’intention de cultiver ses propres légumes et envisage sérieusement la possibilité d’avoir sa propre ferme.

Ouvrir en mode plein écran L'une des apprenties fermières de Young Agrarians rencontre les moutons de la ferme Fiola. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Un partage de connaissances germinal

La copropriétaire de la ferme Fiola à Sainte-Geneviève, Christel Lanthier, accueille des apprentis dans le cadre de ce programme depuis un an et demi. On a toujours été une ferme très ouverte à partager nos connaissances , dit l’éleveuse de moutons.

Je pense que c'est super important. Plus [les gens] connaissent d'où vient leur nourriture, d'où viennent leurs textiles, plus ils auront une compréhension de base d'où vient tout ce qu'on porte, tout ce qu'on mange, puis comment c'est fait , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Christel Lanthier et Joey Fiola déplacent leur poulailler. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'information sur Internet, mais pas beaucoup d'information de vraie vie ou tangible , ajoute-t-elle, en notant que la pandémie a éveillé des rêves de vie pastorale chez de nombreuses personnes. Durant la première année de la ferme Fiola dans ce programme, 18 personnes s’étaient présentées pour être apprenties.

La première apprentie de la ferme était une fanatique du tricot, étudiante au doctorat à Montréal. Elle a appris à tricoter pendant la pandémie comme passe-temps et elle voulait voir comment la laine se faisait filer, d'où venait la laine du début, l'élevage des moutons , raconte Christel Lanthier.

Ouvrir en mode plein écran Des moutons de la ferme Fiola. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le programme donne vraiment la chance aux gens de s'essayer, puis voir si c'est quelque chose qu'ils aimeraient vraiment faire avant d'acheter de la terre, avant d'acheter l'équipement, avant d'acheter toutes les choses qu'on a besoin pour avoir une ferme , note-t-elle.

Si la beauté quotidienne des couchers de soleil sur un champ de foin séduit les participants, ceux-ci font aussi face à l’isolement de la vie de campagne. C'est pas mal tranquille, ce n’est pas le centre-ville, on ne peut pas juste aller au café à côté , rappelle l’éleveuse.

Ouvrir en mode plein écran Joey Fiola est ingénieur et agriculteur. La ferme Fiola est sa ferme familiale. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Où est-ce que j’achète mes premiers poulets?

Une dizaine de fermes participent au programme d’apprentis de Young Agrarians, qui est présent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. En tout, le réseau regroupe plus de 2000 fermes qui s’intéressent aux pratiques écologiques, biologiques et régénératrices.

Young Agrarians a été lancé pour regrouper les nouveaux fermiers qui ne faisaient pas partie des réseaux d’agriculteurs, comme l'explique Dana Penrice, qui est la gestionnaire des prairies de Young Agrarians et éleveuse de boeufs dans la région de Shoal Lake, dans l’ouest du Manitoba.

Ouvrir en mode plein écran Dana Penrice est une éleveuse de bœufs de la région de Shoal Lake, dans l’ouest du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Il leur fallait des personnes qui pouvaient les aider à obtenir du soutien, comme savoir : où est-ce que je peux acheter du grain, où est-ce que je peux apprendre à conduire un tracteur, où est-ce que j’achète mes premiers poulets? , raconte Dana Penrice.

Publicité

Aujourd’hui, beaucoup de programmes de Young Agrarians visent des personnes qui se trempent les pieds dans l’agriculture. Ils commencent en faisant pousser une tomate sur leur balcon et puis commencent un jardin communautaire avec des amis. Et ensuite ils se disent : "Je pourrais faire ça pour gagner ma vie" , ajoute l’éleveuse.

Aux apprentis fermiers qui veulent poursuivre leur aventure agricole, Young Agrarians propose aussi des formations et des mentorats d’affaires. Dana Penrice dit que certains apprentis ont maintenant des fermes commerciales.

Je suis toujours tellement excitée par ce jalon lorsqu’un nouveau fermier obtient un terrain. C’est l’un des problèmes les plus importants pour les nouveaux fermiers. Souvent, ils ne vont pas acheter. Ils vont peut-être louer, utiliser des terres de la famille... Il y a toutes sortes d’options. Mais, lorsqu’ils peuvent se rendre sur leur terrain, se plonger dans la terre et commencer à cultiver, c’est tellement excitant.