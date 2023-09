La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et plusieurs autres acteurs du milieu médiatique appellent les Canadiens à délaisser Facebook et Instagram pour la #journéesansmeta, le vendredi 15 septembre, en réponse au blocage des nouvelles de Meta.

Le 15 septembre, le public est invité à ne rien partager sur les plateformes Facebook et Instagram et à s’abonner à un média québécois ou à une infolettre d’un média local , peut-on lire dans un communiqué conjoint de la FPJQ et de la Société québécoise des professionnel(le)s en relations publiques (SQPRP) publié vendredi.

Plusieurs acteurs, dont Québecor, Hebdo Québec, l’Union Des Artistes, la FNC - CSN, la FTQ, les maires Stéphane Boyer (Laval), Bruno Marchand (Québec) et Catherine Fournier (Longueuil), l’Association canadienne des journalistes (CAJ), les Amis de la radiodiffusion et plusieurs autres, soutiennent la #journéesansmeta.

Meta, société mère de Facebook et Instagram, bloque les nouvelles canadiennes sur ses plateformes depuis le 1er août (Nouvelle fenêtre), en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne, adoptée par le gouvernement fédéral en juin.

Le géant du web a décidé non seulement de bloquer les nouvelles produites par des médias canadiens, il prive aussi les Canadiens d’accéder aux médias internationaux sur ses plateformes , explique le communiqué.

Ainsi, si vous êtes un abonné canadien, aucune publication n’est disponible lorsque vous vous rendez sur les comptes Facebook ou Instagram de Radio-Canada Information, TVA Nouvelles, La Presse, mais aussi du New York Times.

Ouvrir en mode plein écran Des internautes souhaitant obtenir des informations sur leurs réseaux sociaux se sont butés au message de Meta. Photo : CBC News / Evan Mitsui

Beaucoup de citoyens s'inquiètent de ne plus voir passer de nouvelles sur les réseaux sociaux , a souligné Michael Nguyen, président de la FPJQ , en entrevue avec Radio-Canada.

On a été contacté par bon nombre d’entre eux qui se demandent "en tant que citoyens, qu’est-ce qu’on peut faire, c’est quoi notre pouvoir?" Notre réponse c’est que vous avez le pouvoir, vous pouvez agir et la façon de faire c’est d’envoyer le message que c’est inacceptable.

Meta a également annoncé son intention de ne pas participer aux consultations publiques organisées par Ottawa avant l’entrée en vigueur de la loi, le 19 décembre prochain, pour discuter de son cadre réglementaire.

L’information, c’est ce qui nous relie en tant que société. Peu importe qui nous sommes [...], nous jouons un rôle central dans cette place publique où la société peut tenir des discussions éclairées sur tous les sujets, grands et petits, qui touchent l’ensemble des citoyens et des citoyennes tout en leur permettant de rester en relation. En bloquant les nouvelles, Meta ne permet plus aux citoyens d’accéder à une information fiable et cela nous préoccupe grandement , affirme Patrick Howe, président de la SQPRP .