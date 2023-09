L’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, Starfield, du studio Bethesda, semble à la hauteur des attentes du public. À son lancement officiel le 6 septembre, plus de 1 million de joueurs et de joueuses ont lancé une partie du jeu, selon un gazouillis de Phil Spencer, le patron de Xbox.

Ces données comprennent toutes les plateformes sur lesquelles le jeu a été lancé, soit les consoles Xbox Series, mais aussi sur PC.

Notons également que le titre est offert avec l’abonnement au service Xbox Game Pass, qui permet de jouer à une bibliothèque de jeux en ligne – dont des nouveautés – à partir de 12 $ par mois, ce qui peut être beaucoup plus attrayant pour certaines personnes que de se procurer un exemplaire de Starfield, offert au coût de 90 $.

Ne reste plus qu’à attendre de voir si Microsoft réussira son pari de fidéliser ce bassin de joueurs et de joueuses sur le long terme.

Tout comme le jeu à succès Skyrim, l’univers de Starfield, qui se déroule en 2330, moment où l'humanité a finalement abandonné sa planète, continuera de se développer au fil des ans.