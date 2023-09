Un peu plus de 6000 personnes ont assisté jeudi soir au spectacle de Tim McGraw qui lançait le 55e Festival western de Saint-Tite.

Vendredi soir, ce sera au tour de Matt Lang de fouler la scène du festival, suivi des Cowboys Fringants samedi soir.

Ces deux spectacles seront présentés à guichets fermés. Pour Tim McGraw, la salle, qui a une capacité de 6500 places, était presque pleine.

Il s’agira du dernier spectacle de l'été pour les Cowboys Fringants. Le chanteur Karl Tremblay a pris la peine, mercredi, de publier une vidéo à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Il y a plus de 25 ans, les premières lignes qu’on a composées, moi et JF, c’était sur le chemin de Saint-Tite.

Pour sa 55e année, le festival a voulu se renouveler, affirme la présidente du comité organisateur du festival, Nadia Moreau.

Publicité

Ce qu'on a demandé à nos coordonnateurs, aux employés, aux différents bénévoles, c'est : regardez votre dossier et peu importe à quel niveau vous agissez, essayez d'y mettre un petit quelque chose que le festivalier qui est là de longue date, fasse "wow, c'est différent!" ou que celui qui est jamais venu ait des étoiles dans les yeux , explique-t-elle.

En plus des traditionnels rodéos et spectacles musicaux, la drag queen Rita Baga animera un bingo le 11 septembre. On essaye de sortir un petit peu des sentiers battus et, honnêtement, la réponse est exceptionnelle , affirme Nadia Moreau.

Le Festival western de Saint-Tite se termine le 17 septembre.