Un an après la fameuse alerte de Saint-Elzéar, la mairesse de l'endroit se sent « leurrée » par le gouvernement provincial. De son côté, la députée de Bonaventure assure que le dossier de l'amélioration de la couverture cellulaire en Gaspésie chemine.

Le 2 septembre 2022, une alerte avait été envoyée partout en province puisqu'un homme armé rôdait dans la petite municipalité gaspésienne. Cependant, bon nombre de résidents de Saint-Elzéar n'ont jamais reçu cette alerte, faute de réception cellulaire.

La mairesse Paquerette Poirier avait alors fait de ce dossier son cheval de bataille, arguant que le réseau cellulaire est une question de sécurité.

Au cours de la dernière année, le dossier de la couverture cellulaire dans sa municipalité n’a pas évolué du tout , est-elle d’avis.

J’ai l’impression qu’il y a une marge entre ce que le gouvernement a promis et ce qu’il a fait.

Elle se désole que le gouvernement caquiste, dont le premier ministre en personne, ait cité l’exemple de l’alerte de Saint-Elzéar pour démontrer la pertinence d’élargir la couverture cellulaire, sans toutefois concrétiser des avancées pour sa municipalité.

J’ai le sentiment qu’on s’est fait leurrer , affirme Mme Poirier. Je trouve ça vraiment dommage. Ils ne sont pas conscients que l’alerte policière qu’on a reçue et du fait que les gens n’étaient pas au courant qu’un homme armé se promenait dans le village.

La mairesse de Saint-Elzéar, Paquerette Poirier, est déçue du peu d'avancées concrètes pour sa municipalité, dans le dossier de la couverture cellulaire. (Photo d'archives)

On dirait que ce n’est pas encore assez , ajoute-t-elle. J’ai l’impression qu’ils attendent une tragédie, quelque chose d’inévitable pour agir. Ça, je trouve ça vraiment dommage.

Est-ce qu’on va attendre d’avoir un décès? Je ne veux pas qu’on arrive là, je veux que ça bouge avant ça.

Paquerette Poirier a sollicité une rencontre avec la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, le 19 septembre afin de s'enquérir des développements et de lui rappeler l'importance du dossier.

Une stratégie de déploiement bientôt, selon la députée

De son côté, la députée caquiste de Bonaventure affirme comprendre l’impatience de la mairesse de Saint-Elzéar.

On est tous impatients d’avoir la couverture cellulaire, moi la première, pour des municipalités comme Saint-Elzéar et Saint-Alphonse. Si je pouvais faire apparaître des tours, elles seraient là demain matin.

Catherine Blouin affirme que l’enjeu est toujours une priorité à ses yeux et qu’elle a multiplié les rencontres sur le sujet depuis son élection.

La députée de Bonaventure explique que la stratégie de déploiement de la couverture cellulaire sera effectuée une fois l'étape de la cartographie complétée. (Photo d'archives)

On sait que c’est un enjeu de sécurité, donc notre engagement de vouloir livrer la couverture d’ici 2026 est toujours là , assure Mme Blouin.

La Coalition avenir Québec s’est engagée, durant la dernière campagne électorale, à compléter la couverture cellulaire de la province d'ici 2026.

Catherine Blouin explique que la cartographie exhaustive des zones où la couverture cellulaire doit être améliorée au Québec est en voie d’être achevée.

On attend ces résultats-là et ensuite, la prochaine étape, ça sera vraiment l’élaboration de la stratégie de déploiement , indique la députée caquiste, sans toutefois pouvoir parler d’échéancier spécifique pour Saint-Elzéar.

On n’est pas encore à l’étape de prioriser les lieux où on va se déployer en premier, mais sachez que je milite très fort là-dessus.

Catherine Blouin précise que la MRC de Bonaventure avait une longueur d’avance dans le dossier, car la municipalité régionale de comté avait elle-même cartographié les zones où la couverture était déficiente.

La cartographie était déjà prête et on a pu la combiner à celle du Québec, ça nous a fait gagner un petit peu de temps , explique-t-elle.

Suivi des annonces pour les routes 132, 299 et 195

En mai dernier, le gouvernement du Québec a annoncé près de 21 millions de dollars pour, entre autres, améliorer la couverture cellulaire aux abords des routes 132, 195 et 299 grâce à la construction de 12 nouvelles tours cellulaires.

Au moment de publier ce texte, le ministère du Conseil exécutif, responsable du dossier, n'avait pas répondu aux questions de Radio-Canada concernant les échéanciers pour concrétiser ces annonces.

Selon le préfet de la MRC de La Matanie, Andrew Turcotte, aucun travail sur le terrain n'est commencé. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de ça, en juillet, les gens de Telus me disaient qu'ils attendaient encore les permis du CRTC , affirme-t-il.

Le préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé, dévoile pour sa part qu'il n'a pas eu de suivi.

La couverture cellulaire est, entre autres, déficiente le long de la route 132, entre Matapédia et Sainte-Florence. (Photo d'archives)

Catherine Blouin précise que la couverture de ces zones avait d’abord été priorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et non par le gouvernement du Québec.

Au départ, c’est le gouvernement fédéral qui avait fait les annonces auxquelles Québec s’est adjoint, mais c’est vraiment du côté d’Ottawa qu’on avait misé sur ces endroits-là , clarifie-t-elle.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois