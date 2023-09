Des centaines de résidents d'un complexe d'habitation dans l'ouest de Toronto étaient toujours privés d'électricité vendredi matin après un incendie d'origine électrique survenu mercredi.

L'incendie s'est déclaré dans une salle électrique située au 19e étage d'un immeuble du complexe Crossways, situé sur la rue Dundas Ouest.

Les pompiers sont intervenus vers 18 h dans cet ensemble qui comprend deux tours résidentielles de 29 étages chacune.

Personne n'a été blessé dans l'incendie, qui a été maîtrisé.

Publicité

Jeudi, des générateurs de secours ont assuré un éclairage de remplacement dans les couloirs et les espaces communs. Cela a aussi permis le fonctionnement d'un ascenseur de secours dans chaque tour.

En revanche, les appartements ont été privés d’électricité pour plus de 24 h après le début de l’incendie.

Des pièces ont été commandées pour effectuer les réparations électriques, selon Alessia Di Geso, la directrice des finances de Creccal Investments Ltd, la société responsable de l'administration du complexe.

J'espère que vous comprendrez que la direction et le personnel de l'immeuble sont mobilisés pour résoudre le problème, notamment en veillant à la sécurité des locataires et à ce que les réparations soient terminées le plus rapidement possible , a déclaré jeudi Mme Di Geso.

De son côté, Toronto Hydro affirme que l'électricité sera rétablie une fois que les réparations seront terminées.

Dans un avis aux locataires, la société de gestion immobilière a déclaré que le courant devrait être rétabli d'ici vendredi soir.

Avec les informations de CBC