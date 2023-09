Des contestataires au congrès du Parti conservateur à Québec

Quelques dizaines de manifestants se sont invités au congrès du Parti conservateur du Canada (PCC) vendredi à Québec. Ils protestent contre les positions prises par le parti, notamment sur la question de l'identité de genre et celle du droit à l'avortement.

Ce comité d’accueil était l’initiative du Regroupement d'éducation populaire en action communautaire (RÉPAC) et du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN). On est très inquiets des positions rétrograde du programme du Parti conservateur; des positions antiféministes, climatosceptiques et antitrans , soutient l’une des manifestantes, Anne-Valérie Lemieux-Breton, du Regroupement des groupes de femmes.

L’interdiction des traitements d'affirmation de genre pour les mineurs sera d’ailleurs débattue en atelier pendant la journée de vendredi. L’enjeu pourrait donc se rendre en plénière samedi et les élus pourraient s’y prononcer.

On dénonce vraiment les valeur de parti -là qui n’ont pas leur place dans l’espace public. On a juste à regarder aux États-Unis pour voir à quel point les droits des femmes et des personnes trans peuvent être menacés. Il ne faut pas les prendre pour acquis , martèle Anne-Valérie Lemieux-Breton.

Les manifestants dénoncent aussi les positions conservatrices à l’égard des politiques environnementales. On va prendre pour prétexte la hausse du coût de la vie pour venir éliminer la taxe carbone et la taxe sur l'essence. Dans un contexte de crise climatique, c'est absolument inacceptable , soutient-elle.

Plus tôt cette semaine, le maire de Québec, Bruno Marchand a aussi fait valoir des inquiétudes similaires, notamment en réaction au fait que le chef du parti, Pierre Poilievre, a déclaré que si élu, il ne donnerait pas un seul dollar pour les dépassements de coût du projet de tramway.

Les manifestants ont d’ailleurs scandé leur soutien au projet de Québec. Moins de politiques rétrogrades, plus de tramway ! écrit le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste sur X.

Pierre Poilievre, qui est porté par des sondages favorables, doit s’adresser à ses troupes en fin de journée.

Le congrès du Parti, qui réunit près de 2500 conservateurs, prend fin samedi.

