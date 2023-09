Adapter un manga en série télé, un pari infructueux… jusqu’à One Piece

Netflix a-t-elle enfin réussi à réaliser le rêve des fans de mangas? La série adaptée du manga phénomène One Piece sur la plateforme de diffusion en continu connaît un fort succès, brisant la malédiction des tentatives précédentes.

Avec une note de 84 % sur l'agrégateur d'avis Rotten Tomatoes, et une première place dans le Top 10 des séries en langue anglaise les plus regardées (18,5 millions de vues en quatre jours), le pari semble en effet réussi.

Avant la diffusion fin août des huit premiers épisodes de l'adaptation du manga aux plus de 500 millions d'exemplaires vendus, les prévisions les plus pessimistes avaient été faites par les critiques de l'œuvre d'Eiichiro Oda, lancée en 1997.

Pourquoi? Les précédentes adaptations en prise de vues réelles (live action) de mangas à succès par le géant américain, comme Full Metal Alchemist et Death Note (2017), n'avaient pas réussi à convaincre la masse. Celle de Cowboy Bebop (2021) avait même été annulée au bout d'une saison par la plateforme en raison des mauvaises critiques.

Autre catastrophe industrielle dans les mémoires : le désastre de Dragon Ball Evolution en 2009, considéré comme l'une des pires adaptations de l'histoire de Hollywood.

Plusieurs mangas ont été transposés en prises de vue réelles, mais les échecs sont légion. Personne au Japon ne peut citer d'exemple de réussite , avait admis Eiichiro Oda dans une rare entrevue fin août, accordée au New York Times.

Un tournant pour l’industrie

En atteignant dès son démarrage le palmarès des 10 séries les plus regardées de l'heure sur Netflix dans 93 pays, avec la première place dans 46 d'entre eux, cette version de One Piece marque un tournant.

Parmi les clés du succès figure le fait qu'Eiichiro Oda a supervisé lui-même la série, dotée d'un budget dépassant la centaine de millions de dollars, selon la presse – chiffre non confirmé par Netflix –, et a été conçue par des fans, sans que le mangaka japonais ait fait de concession sur le résultat final.

Netflix a accepté de ne pas diffuser la série tant que je ne l'aurai pas jugée satisfaisante. J'ai lu les scénarios, j'ai pris des notes et j'ai joué le rôle de chien de garde pour m'assurer que le [manga] était adapté de la bonne manière.

C'est surtout la performance des personnages qui a séduit. Notons le travail d’Inaki Godoy dans le rôle de Luffy, héros de la série qui sillonne les océans armé de son chapeau de paille et de ses superpouvoirs pour devenir le roi des pirates.

One Piece de Netflix réussit là où d'autres adaptations d'animés japonais en prises de vues réelles ont échoué, en comprenant ses limites et en sachant comment travailler avec elles , a résumé Charles Pullam-Moore du site spécialisé The Verge.

La première saison reprend l'intégralité des douze premiers tomes de la saga, qui compte une centaine de volumes pour le moment. De quoi ouvrir la voie à une suite, déjà réclamée par des fans.