La ministre des Sports somme le monde du hockey de « prendre ses responsabilités »

À l’aube de l’ouverture du sommet de Hockey Canada sur les changements à apporter à la culture de ce sport, la ministre des Sports, Carla Qualtrough, est loin d’applaudir l’organisation pour ses efforts.

Personne ne va féliciter qui que ce soit pour les progrès accomplis parce que nous sommes loin [d'avoir réussi] , a indiqué la ministre à La Presse canadienne. Les enfants sont toujours en danger et nous pouvons faire mieux.

La députée britanno-colombienne, qui a déjà été ministre des Sports de 2015 à 2017, est une des oratrices de ce sommet intitulé « Au-delà des bandes ». (Beyond the Boards).

Pendant deux jours, à Calgary, des représentants de nombreuses organisations liées au hockey s’attaqueront à cet univers critiqué pour sa masculinité toxique.

Le nouveau président du conseil d’administration de Hockey Canada, Hugh Fraser, la nouvelle présidente-directrice générale, Katherine Henderson, ainsi que des membres des ligues junior et internationale assisteront à la rencontre.

C’est tout le gratin du hockey. Alors mon message sera : prenez vos responsabilités et mettez-vous au travail , a expliqué Carla Qualtrough. Il faut faire preuve d’un leadership audacieux pour ramener une confiance dans le système. Tous les regards sont tournés vers nous et nous ne devons pas nous tromper. Tout le monde a le droit à une expérience sportive inclusive, sure et bienveillante, point à la ligne.

Son message appellera également à l’action au-delà des mots. La salle a besoin de comprendre que les actions les plus rapides peuvent être sapées si des gestes plus petits, mais essentiels, ne sont pas pris correctement.

Des réponses encore attendues

Le monde du hockey est dans la tourmente depuis que les Canadiens ont appris que Hockey Canada avait conclu une entente confidentielle avec la présumée victime d’un viol collectif. Une jeune femme allègue avoir été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada junior dans une chambre d’hôtel de London, en juin 2018.

L’enquête de la police de London, en Ontario, est toujours en cours.

Le Comité permanent du patrimoine canadien a demandé le rapport sur cette affaire qu’Hockey Canada a commandé à un cabinet privé d’avocats. La ministre des Sports ne connaissait pas le statut de cette demande, mais elle a promis d’en parler au conseil d’administration de l’organisation sportive lors du sommet.