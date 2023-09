Des risques de conflits au coeur de la fermeture de la pêche à la civelle

Des documents déposés à la Cour fédérale par le ministère des Pêches et des Océans du Canada révèlent l’ampleur de la pêche illégale à la civelle qui l’a menée à fermer complètement cette pêche cet été en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Des pêcheurs de plusieurs communautés autochtones ont entrepris une pêche commerciale à la civelle en dépit des règles du ministère et ils se sont rassemblés en grand nombre par endroits pour contrer les efforts des autorités, selon ces documents.

Le ministère a fini par fermer la pêche le 15 avril. Ses agents avaient signalé 1550 cas de pêche non autorisée effectués par des Autochtones et d'autres personnes non autochtones.

Les civelles sont de jeunes anguilles qui valent environ 5000 $ le kilo. Elles sont destinées au marché asiatique où elles sont consommées à leur maturité.

La valeur de la pêche autorisée en 2022 s’élevait à 47 millions de dollars. Huit détenteurs non autochtones de permis de pêche commerciale et trois détenteurs autochtones de permis de pêche commerciale communautaire ont touché ces revenus.

Tensions près de rivières

Le MPO explique dans ses documents que les pêcheurs autochtones croient être autorisés à pêcher par leurs chefs et leurs conseils de bande et par des droits constitutionnels qui les exemptent des règles du ministère. Les braconniers non autochtones quant à eux tentent d’échapper aux agents de pêche.

Pêches et Océans Canada a fermé la pêche commerciale à la civelle en 2023 en raison d'une forte croissance du braconnage. Ci-dessus : un filet de pêche dans la rivière Liscomb en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

L’ancienne ministre des Pêches et Océans Joyce Murray explique dans un document daté du 14 avril que le risque pour la sécurité des agents de pêche augmente lorsque les pêcheurs non autorisés sont présents en grand nombre.

Elle ajoute qu'il y a aussi un risque d’escalade des tensions si le ministère dépêche plus d’agents pour contrer ces groupes, particulièrement lorsque des Autochtones sont prêts à défendre ce qu’ils considèrent comme étant un droit de pêche issu des traités.

Des agents de pêche barricadés

Le MPO décrit dans ses documents un incident qui a eu lieu le 11 avril à Gold River en Nouvelle-Écosse. Selon lui, ses agents ont dû se barricader à l’intérieur et n’ont pu sortir qu’environ une heure plus tard lorsque la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a dégagé la voie.

La GRC a indiqué cette semaine qu'il s’agissait d’une manifestation pacifique et que tout le monde a quitté les lieux sans incident.

Le ministère décrit un autre incident survenu le lendemain. Selon lui, une cinquantaine de pêcheurs de la communauté autochtone de Sipekne'katik ont menacé des pêcheurs commerciaux près de la rivière Sissiboo dans la région de Digby.

Une pression pour une grande pêche autochtone

Avant la saison de pêche, les communautés autochtones de Sipekne'katik, Millbrook et Elsipogtog ont informé le ministère de leur intention de mettre en œuvre leurs propres plans de pêche non approuvés par ce dernier.

Le bureau de négociation de l’Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse a aussi informé le ministère que son plan de pêche ne se limiterait plus aux communautés du sud-ouest et qu’il inclurait désormais les cinq communautés du Cap-Breton ainsi que celle de Pictou Landing.

Les civelles, ou jeunes anguilles, sont pêchées pour le marché asiatique. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Durant la saison, des agents de pêche ont vu à l'œuvre des pêcheurs non autorisés provenant des communautés autochtones d’Eskasoni, de Whycocomagh et de Listuguj. On leur a aussi signalé la présence de pêcheurs d’autres communautés autochtones des Maritimes et des États-Unis.

Selon le MPO , des pêcheurs autochtones autorisés ont pêché à d’autres endroits que ceux associés à leur permis, ce qui a mené à des différends avec des pêcheurs commerciaux.

Ni le bureau de négociation ni les communautés d'Acadia, de Sipekne'katik et de Millbrook n'ont répondu à une demande de commentaire pour ce reportage.

Le braconnage se poursuit

Le MPO espérait que la fermeture de la pêche limiterait la possibilité de dissimuler des captures illégales parmi celles qui étaient autorisées, mais le braconnage se poursuit.

Les braconniers courent des risques lorsqu'ils pêchent près du barrage hydroélectrique de la baie de St. Margaret, en Nouvelle-Écosse, selon l'entreprise Nova Scotia Power. Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

La pêche illégale touche la rivière East où le MPO évalue le stock de civelle pour estimer l’abondance du stock dans toute la région et gérer sa conservation.

Selon le ministère, l’augmentation de la pêche non autorisée à cet endroit est risquée pour la suite de ses travaux scientifiques et cela contribue au défi de la conservation à long terme.

Après la fermeture de la pêche, un pêcheur non autochtone détenteur d'un permis a photographié des activités de braconnage dans la rivière East durant 30 nuits avec une caméra de chasse et transmis ces images au ministère.

Une pêche lucrative et difficile à gérer

La pêche à la civelle est particulière parce qu’elle exige peu d’efforts, elle est très lucrative et il est difficile de la gérer, explique le consultant en pêche et auteur Rick Williams.

Il y a beaucoup à régler sur la façon dont les Autochtones et le gouvernement fédéral vont travailler ensemble. Dans cette pêcherie extrêmement vulnérable, cela doit se produire très rapidement si l'on veut continuer à avoir une pêche commerciale régulière et une pêche de subsistance modérée à l'avenir , souligne M. Williams.

Il ajoute que chacun veut gagner sa vie, mais qu'il faut limiter le nombre de pêcheurs parce que le stock de civelles est limité.