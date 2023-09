Construire une nouvelle centrale thermique, la solution la plus économique pour T.-N.-L.?

Construire une nouvelle turbine à combustion dans la péninsule d’Avalon pourrait éviter des centaines de millions de dollars en réparations à la centrale thermique de Holyrood. C’est ce que soutient le président d’une firme de consultants chargée de surveiller la fiabilité du réseau électrique de Terre-Neuve-et-Labrador.

La PDG d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador rejette toutefois cette projection, en expliquant qu’il est encore beaucoup trop tôt pour évaluer le coût total et la faisabilité d’un tel projet de construction, dont la facture s’élèverait elle aussi à des centaines de millions.

Le mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls, au Labrador, aurait dû permettre la fermeture de Holyrood, une vieille centrale au mazout à 35 km au sud-ouest de Saint-Jean, mais son vaste système de transmission n’est toujours pas assez fiable. Pour le moment, Holyrood ne peut pas être mise hors service.

Selon John Antoluk, président du groupe Liberty Consulting, la construction d’une nouvelle centrale thermique permettrait à la fois de s’assurer de la fiabilité à court terme du réseau électrique et de fermer Holyrood pour de bon.

Il est essentiel de prendre le plus rapidement possible des décisions bien éclairées sur l’ajout d’une nouvelle turbine à combustion. Si un tel projet est réalisable et construit assez rapidement, il pourrait éviter des centaines de millions de dollars en dépenses nécessaires pour prolonger la vie de Holyrood , écrit John Antoluk, dont la firme a été embauchée par la Régie des services publics en 2014 et a souvent révélé les failes du projet de Muskrat Falls.

Un tel projet pourrait être la solution la plus économique, poursuit John Antoluk, même si une série de nouvelles règles proposées par le gouvernement fédéral font en sorte que la centrale doive fermer bien avant qu’elle n'atteigne la fin de sa durée de vie normale .

Hydro T.-N.-L. n'est pas convaincu

Jennifer Williams, numéro un d’Hydro T.-N.-L., affirme pourtant qu’elle n’est pas du tout convaincue que nous serions en mesure d’économiser des centaines de millions de dollars.

Je ne pense pas qu’il existe suffisamment de preuves pour affirmer que ce soit le cas , poursuit-elle.

Jennifer Williams, présidente-directrice générale d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, en juin dernier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Hydro T.-N.-L. étudie actuellement un projet de turbine dans la péninsule d’Avalon qui pourrait produire entre 150 et 450 MW d’électricité. La centrale de Holyrood, au deuxième rang des pollueurs industriels de la province, a une capacité de 490 MW.

La nouvelle turbine serait alimentée par le mazout à court terme , selon Jennifer Williams, mais des combustibles renouvelables pourraient être une option à l'avenir. Elle affirme que si la nouvelle turbine est construite, la vaste majorité de l’électricité produite à Terre-Neuve-et-Labrador proviendront toujours de sources renouvelables, surtout l’hydroélectricité.

Jennifer Williams ajoute qu’Hydro T.-N.-L. doit encore déterminer si elle pourrait se procurer suffisamment de mazout pour alimenter de façon fiable une nouvelle centrale à long terme. Elle affirme que la construction d’une nouvelle turbine à combustion coûterait des centaines de millions de dollars , sans préciser la valeur exacte de la facture.

La demande d'électricité prévue dépasser l'offre en 2030

La société de la Couronne prévoit que la demande d’électricité pourrait dépasser l’offre d’ici 2030 et doubler d’ici 2050. Elle doit donc augmenter la production rapidement.

Hydro T.-N.-L. songe à construire une nouvelle centrale thermique, mais planifie aussi la construction d’un nouveau groupe turbine-alternateur de 150 MW au barrage de Bay D’Espoir, dans le sud de l’île. Elle renforce aussi les lignes de transmission de Muskrat Falls pour qu’elles puissent transporter, sans tomber en panne, la totalité des 824 MW produits au barrage au Labrador.

Les lignes électriques reliant la centrale au mazout de Holyrood au reste du réseau d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Hydro T.-N.-L. dit étudier toutes les options viables et promet de répondre à la demande croissante en électricité dans les délais nécessaires. John Antonuk croit cependant qu’il faut accélérer le pas.

Je me préoccupe depuis un certain temps du rythme auquel Hydro s’efforce de trouver des solutions [au déficit énergétique possible] , écrit-il. La Régie des services publics demande aussi à Hydro d’augmenter la cadence, tout comme le NPD provincial.

Ce sont des analyses complexes

L’étude indépendante sur le projet de centrale devait être finalisée au début de l’été, mais a finalement été retardée. Elle sera soumise à la Régie des services publics et rendue publique d’ici le 29 septembre.

Il n’y a personne qui nous dit de nous presser et de prendre des décisions trop rapidement [...] Ce sont des analyses complexes qui prennent du temps , explique Jennifer Williams.

Si la province risque de manquer d’électricité d’ici 2030, aucun nouveau projet ne sera proposé à la régie avant le dernier trimestre de 2024, selon le calendrier actuel d’Hydro T.-N.-L. La construction d'une nouvelle turbine à combustion, dans la péninsule d’Avalon, ou d'un nouveau groupe turbine-alternateur, à Bay D’Espoir, pourrait prendre au moins sept ou huit ans.

La fermeture de la centrale de Holyrood est pour le moment prévue en 2030, mais ce plan dépend de la fiabilité des lignes de transmission de Muskrat Falls et de la disponibilité globale d'électricité sur le réseau.

Un rapport indépendant de la firme Hatch, rédigé en 2022, indique que la centrale de Holyrood pourrait être fonctionnelle après 2030. Il note toutefois qu’entre 2030 et 2040, les coûts en capital nécessaires pour garder la centrale en vie pourraient s'élever à 297 millions de dollars. Le rapport ne précise pas les coûts de fonctionnement pour cette période.

Un long chemin à parcourir pour Hydro T.-N.-L.

Dans sa lettre, John Antoluk annonce que sa firme met fin à sa relation avec la Régie des services publics. Il reste encore un long chemin à parcourir pour s’assurer de la fiabilité à long terme du réseau , selon l’ingénieur, en ajoutant qu’il est temps de passer le flambeau à une nouvelle firme de consultants.

Radio-Canada a demandé une entrevue à John Antonuk mais n’a pas eu de réponse.

La Régie des services publics affirme qu’un appel d’offres sera bientôt lancé pour trouver la firme qui remplacera Liberty Consulting.