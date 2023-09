Une longue grève pour les employés municipaux de Cochrane

Une soixantaine de travailleurs et travailleuses municipales représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique sont maintenant en grève depuis presque six semaines, alors que la Ville de Cochrane doit faire appel à des employés contractuels pour faire fonctionner certains services essentiels.

Les syndiqués ont commencé ce moyen de pression fin juillet, car l’employeur ne voulait pas offrir une augmentation de trois pour cent par an pour chacune des quatre prochaines années.

Nous avons tenté de trouver un compromis avec l’employeur, sans succès , affirme Lyne Nolet, présidente de la section locale 71 du SCFP.

Nous voulons tous retourner au travail, mais l’économie a changé et nous avons besoin d’un peu plus pour survivre et prospérer.

Mme Nolet affirme que l’état d’esprit des grévistes demeure bon, même s’ils ne s’attendaient pas à une grève aussi longue.

Il y a quelques personnes qui souffrent un peu financièrement, mais la communauté nous soutient , ajoute la présidente syndicale.

Une offre rejetée

Une nouvelle offre présentée par la Ville a été rejetée par le comité de négociation la semaine dernière.

Le maire, Peter Politis, affirme que l’offre prévoyait la plus forte augmentation de salaire depuis des décennies pour les employés municipaux, avec entre autres une hausse de 3 % la deuxième année et 2,5 % la troisième année du contrat de travail.

Nous croyons avoir fait une offre juste , a déclaré le maire Politis.

La Ville a par ailleurs demandé que l’offre soit présentée directement aux travailleurs pour un vote.

La plupart des services maintenus

La Ville de Cochrane a été forcée de fermer ses services de garde en raison de la grève.

Selon le maire, tous les autres services sont maintenus, mais il a fallu embaucher des travailleurs remplaçants et de firmes externes pour la gestion et l’entretien des systèmes d’aqueduc et d'égouts, de même que pour ramasser les déchets.

Si la grève n’est pas terminée dans la prochaine semaine, la Ville devra aussi faire appel à un entrepreneur pour préparer la glace à l’aréna à temps pour le début de la saison de hockey et de patinage.

