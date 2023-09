Plus de trains à partir de lundi, selon la directrice générale d’OC Transpo

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a indiqué à Radio-Canada que plus de trains devraient être en service dès lundi, sur la ligne de la Confédération du train léger.

Nous sommes toujours à l’écoute des usagers. J’avais promis durant mes conférences de presse que la première semaine, qui était cette semaine, était une semaine d’observation. Et moi-même, j’y suis allée de 5 h 30 à 7 h 30, mardi matin, dans le réseau pour faire des observations. Et cet après-midi, je vais annoncer une amélioration du service pour lundi prochain, basée sur nos observations , a-t-elle confié vendredi matin en entrevue à l’émission, Les matins d’ici. Ça va être plus de trains.

Plus de détails devraient être connus plus tard aujourd’hui.

Depuis le début de la semaine, OC Transpo dispose de 33 véhicules, sous réserve des exigences d'entretien et d'inspection quotidiennes, ce qui permet, en théorie, de faire rouler 15 trains de deux voitures, avec trois véhicules en réserve.

Le mois dernier, après l’arrêt complet du train léger cet été pour un problème technique et des travaux menés ensuite sur les trains et les voies, la compagnie a opté pour des trains à une seule voiture, plus lents, dont seulement 13 circulaient, afin de réduire les coûts de maintenance, tout en répondant à la baisse de la fréquentation.

OC Transpo avait assuré être capable de gérer l'affluence générée par le retour à l’école, à l’université et au travail, après la fête du Travail, avec seulement 13 trains à voiture unique. À l’époque, Mme Amilcar avait toutefois ouvert la porte à augmenter le nombre de trains si la demande le justifiait.