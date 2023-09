Certains Néo-Écossais qui ont besoin d'aide pour gérer leurs problèmes de santé mentale sont évalués par des psychiatres en quelques jours dans le cadre d'un nouveau programme introduit par l’autorité sanitaire provinciale.

Le programme d'accès rapide a vu plus de 250 patients en quatre mois.

Le service, lancé en avril dans la zone centrale Santé Nouvelle-Écosse, se concentre sur le traitement d'intervention précoce pour une gamme de troubles de santé mentale.

J'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un , indique Taylor Brown, une jeune femme de 30 ans, qui a été introduit au programme par l'intermédiaire d'une clinique sans rendez-vous.

Taylor Brown a été évalué par un psychiatre dans les trois jours suivant son orientation vers le programme d'accès rapide et de stabilisation de Santé Nouvelle-Écosse.

Elle avait déjà été orientée vers un spécialiste à cause de problèmes d'anxiété et de peur, mais elle attendait un rendez-vous depuis plus de deux ans. Pendant ce temps, dit-elle, mon état s’est aggravé .

Je passais six à huit heures par jour à vérifier mon téléphone en pensant que j'avais des maladies physiques ou mentales, j'avais cette peur en tête , dit-elle.

Elle a été évaluée par un psychiatre dans le cadre du programme et a reçu un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif. Un mois et demi plus tard, grâce aux stratégies d’adaptation et aux médicaments, elle a l’impression de faire d’énormes progrès.

Je vais tellement mieux , dit-elle, soulagée. J’arrive à être une personne qui fonctionne normalement.

Elle a été évaluée par le Dr Jason Morrison, l'un des quatre psychiatres qui travaillent à la clinique du programme située dans l'édifice commémoratif Abbie J. Lane à Halifax.

Le Dr Jason Morrison note que les patients sont vus rapidement dans le cadre du programme, qui fournit des recommandations de traitement aux prestataires de soins primaires.

Selon lui, il s'agit d'une nouvelle voie qui comble une lacune du système qui permet de traiter des personnes qui ne sont pas gravement malades, mais qui ont quand même besoin d'aide.

Les gens qui fonctionnent généralement assez bien, qui ont un travail, un endroit où vivre, mais qui vivent avec beaucoup de souffrance , dit-il. Souvent, ces gens-là ne consultent pas un psychiatre .

Santé Nouvelle-Écosse explique que les personnes en situation d’urgence en matière de santé mentale sont vues immédiatement.

Par contre, les données publiées sur les temps d'attente de la Nouvelle-Écosse indiquent que les patients de la zone de santé centrale ayant des problèmes non urgents peuvent attendre plus de 100 jours pour un premier rendez-vous.

Le Dr Vincent Agyapong est chef du service de psychiatrie de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse et chef du département de psychiatrie de l'Université Dalhousie.

Le programme de stabilisation et d’accès rapide vise à fournir un accès aux psychiatres dans un délai de quatre semaines.

Dès les premiers jours, nous avons atteint l'objectif , rapporte le Dr Vincent Agyapong, chef du service de psychiatrie de la zone centrale de Santé Nouvelle-Écosse.

Il indique que la clinique voit désormais environ huit patients chaque jour.

C'est un très bon moyen de garantir qu'à l'avenir nous réduirons le nombre de personnes souffrant d'une maladie mentale chronique, grave et persistante, car les preuves suggèrent qu'une intervention précoce équivaut à un meilleur pronostic , dit-il.

Il ajoute que l'impact du programme est actuellement à l'étude, y compris une analyse visant à déterminer si le service réduit la pression sur les salles d'urgence.

