Faute de chauffeurs, des quartiers de Winnipeg n’auront pas d’autobus avant septembre 2024

Les habitants des quartiers situés en périphérie de Winnipeg pourraient devoir attendre jusqu'à septembre 2024 avant de pouvoir prendre l'autobus près de chez eux. Selon des rapports, la pénurie de chauffeurs entrave les efforts d'expansion du service.

Trois rapports qui seront présentés au comité des travaux publics la semaine prochaine proposent de nouveaux itinéraires d'autobus dans quatre zones, soit les quartiers de Castlebury Meadows et de Waterford Green dans le nord-ouest de Winnipeg ainsi que ceux d’Aurora et de Prairie Pointe dans le nord de la ville.

En raison des difficultés actuelles de recrutement des opérateurs de bus, le service public conseille de ne pas introduire ce service avant au moins septembre 2024 , écrit dans l'un des rapports le responsable du développement des transports en commun de la Ville, Bjorn Radstrom.

Il recommande que Winnipeg Transit réévalue la situation au printemps 2024.

Il est évident qu'étendre le service alors que nous avons déjà une pénurie n'est pas une bonne idée.

Un des rapports propose un nouvel itinéraire reliant les quartiers de Waterford Green et de Castlebury Meadows au centre commercial Garden City.

Or, Castlebury Meadows a été construit sans réseau interne de rues collectrices, c’est-à-dire des rues permettant la circulation dans les deux sens entre une artère et les rues locales. Une nouvelle connexion nord-sud entre le chemin Hillbrook et l'avenue Jefferson doit être construite pour désenclaver le quartier.

Les autobus ont besoin de rues collectrices. Elles sont plus larges et sont construites avec un revêtement plus épais que les rues résidentielles locales. C’est plutôt inhabituel qu'un quartier n'ait pas du tout de rues collectrices , explique M. Radstrom.

Pour ce qui est du quartier en développement d'Aurora, le service de transport en commun le plus proche est à deux kilomètres de marche, selon un rapport. Celui de Prairie Pointe, quant à lui, est actuellement desservi par deux lignes qui ne s'étendent pas complètement à l'intérieur du quartier.

Une conseillère optimiste quant à l'expansion

Malgré le manque de chauffeurs, la conseillère municipale pour Old Kildonan, Devi Sharma, se dit optimiste quant à la mise en place du service d'ici l'automne prochain. Elle fait partie des conseillers qui ont demandé les rapports.

Ces quartiers se sont considérablement développés. Ils sont entièrement construits et les gens qui y vivent veulent des transports en commun.

Toutes ces zones ont été développées depuis un certain temps et les conseillers qui les représentent ont demandé qu’elles soient desservies par le transport en commun avant la mise en œuvre du plan directeur des transports en commun de la Ville, qui est prévu pour la fin de l'année prochaine selon Bjorne Radstrom.

En mai, le directeur de Winnipeg Transit, Greg Ewankiw, a déclaré au comité des travaux publics qu'il manquait une cinquantaine de chauffeurs sur un effectif total de 1100.

Ouvrir en mode plein écran Selon le responsable des services de développement du transport pour la Ville de Winnipeg, Bjorn Radstrom, l'expansion des services d'autobus alors qu'il y a déjà une pénurie de chauffeurs « n'est pas une bonne idée ». Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Ce nombre représente toutefois un niveau de fonctionnement inférieur de 6 % à celui d'avant la pandémie de COVID-19. Si le service était augmenté à 3 % en dessous des niveaux d'avant la pandémie, la pénurie s'élèverait à environ 80 chauffeurs.

Winnipeg Transit a rationalisé certaines parties de son processus d'embauche. Maintenant, en une seule journée, elle accepte les candidatures, mène les entretiens et fait passer les tests.

L'élargissement du service nécessiterait l'embauche de 16,75 employés à temps plein, dont des chauffeurs d’autobus, des agents d'entretien et des superviseurs.

Selon Bjorn Radstrom, l’avenir demeure incertain et sera déterminé par le recrutement et la rétention de personnel d’ici l’automne 2024.

Avec les informations de Cameron MacLean