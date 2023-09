Trille Or 2023 : aucun prix pour les artistes fransaskois

Aucun artiste fransaskois n'a été récompensé lors de la première cérémonie de remises des prix du 12e Gala Trille Or 2023, qui s'est tenue à Ottawa jeudi sous l'égide de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM).

L'événement vise à mettre en avant la richesse musicale des provinces de l'Ouest et de l'Ontario. Il se déroulera jusqu'au 9 septembre.

Au total, sept statuettes ont été remises lors de la soirée d’ouverture animée par Nicholas Monette.

L'artiste fransaskoise Marie-Véronique Bourque était en lice dans la catégorie « Jazz », cependant, c'est le trio vocal franco-ontarien Les Chiclettes, connu pour son approche humoristique, qui a été honoré par la réception de la Trille.

En ce qui concerne la catégorie « Folk/Country/Trad », c'est l'artiste franco-ontarienne abénakise Mimi O’Bonsawin qui s'est vue décerner la statuette, alors que l'auteure-compositrice-interprète fransaskoise Anique Granger figurait également parmi les finalistes.

Quant à la catégorie « Prise de son et mixage », deux artistes fransaskois figuraient parmi les candidats, dont le batteur réginois Chris Dimas pour l'album réalisé pour Étienne Fletcher, ainsi que Mario Lepage et Fred Levac pour leur travail sur l'album Amélia de la formation Ponteix.

Cependant, le prix a été attribué à Sonny Black pour sa contribution à l'album le plus récent de l'artiste Yao.

D’ailleurs, le Prix Bâtisseur Paul-Demers à été attribué en juillet dernier à titre posthume à Pierrette Madore, connue comme l’archiviste de la musique franco-ontarienne.

Au cours de la soirée inaugurale, l'auteur-compositeur-interprète franco-ontarien et président de l' APCM , Stef Paquette, a prononcé un hommage à l’artiste franco-ontarienne, mettant en lumière sa contribution à la musique franco-ontarienne.

Ouvrir en mode plein écran Guy Madore et Pierrette Madore en 2019. Photo : Photo: Facebook Pierrette Madore

Je me souviens d'aller chez les Madore et de voir la collection [des artistes franco-canadiens], comme ils se sont donné ce mandat-là, personne ne leur a demandé de faire ça, de suivre tous les artistes de la francophonie canadienne et de l'Ontario, de l'Ouest, des gens de l’ APCM , a affirmé M. Paquette.

L’époux de Pierrette Madore, Guy Madore, était présent lors de la première soirée du 12e Gala Trille Or pour récolter les honneurs de son épouse.

De son côté, le rappeur Fransaskois Shawn Jobin saisira l'occasion des soirées du Gala Trille Or pour révéler samedi au public sa nouvelle collaboration musicale de hip-hop, Faux Soleil, en partenariat avec David Robquin, également reconnu sous le nom de Squerl Noir.

Je pense qu'il y a un côté très cinématographique à la musique qu'on fait , confie-t-il. Dans le fond, on apporte un peu d'humanité dans ce côté un peu robotique de la musique électronique.

Avec les informations de Raphaële Frigon