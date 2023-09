Des résidents et des organismes dénoncent l'autorisation accordée à quatre entreprises pour des épandages aériens de glyphosate au-dessus du comté de Cumberland.

Cette année un site près de chez moi a été approuvé pour les épandages aériens, ça m’inquiète explique Larry Duchesne, membre de l’association Don’t Spray Cumberland County créée l’an dernier.

Larry Duchesne est membre de l'association Don't Spray Cumberland County.

On ne sait jamais où ces produits chimiques vont tomber, avec le vent ils peuvent atterrir dans nos systèmes d’eau.

Pour alerter sur cette technique, l’association organise une manifestation à Springhill samedi.

La ministère de l’Environnement a donné des autorisations d'épandage pour quatre entreprises dont deux forestières, ARF Enterprises Inc. et J. D irving Ltd.

Les deux autres autorisations sont pour Davey Tree Expert Co. of Canada et Asplundh Canada qui utilisent ces pesticides pour entretenir les terrains de Nova Scotia Power et les voies ferrées de CN.

En tout, plus de 1400 hectares doivent être pulvérisés avant la fin septembre.

Un sujet qui divise écologistes et forestiers

Cette année, la majorité des épandages se concentre dans le comté de Cumberland. Des citoyens ont sollicité les élus pour qu’ils demandent un moratoire à la province.

Nous avons écouté un exposé des habitants inquiets mais aussi du ministère de l’Environnement , raconte Murray Scott, le maire de Cumberland. À la fin, nous avons voté contre cette demande.

Murray Scott est le maire de la municipalité de Cumberland.

La foresterie [...] lutte pour sa survie et nous devons travailler pour nous assurer qu’elle reste viable dans le futur , ajoute Murray Scott.

Dans les comtés de Kings et d’Annapolis, où deux épandages doivent aussi avoir lieu cette année, les opposants ont installé des camps sur les sites visés par les pulvérisations. Une méthode utilisée depuis deux ans. Il n’y a pas eu de pulvérisation aérienne sur les zones où des camps ont été installés , ajoute Nina Newington, membre de l'organisation Extinction Rebellion qui se présente aussi comme une défenseure de la forêt.

Le camp des opposants a été installé le jeudi 7 septembre 2023 dans le comté d'Annapolis.

Des associations écologiques ont écrit au ministre Halman le 31 août pour lui demander un moratoire et un examen public et transparent des risques, des coûts et des avantages de cette pratique pour les Néo-Écossais. À cette heure, le ministre n’avait pas répondu.

Dans un courriel, Stephen Moore, directeur exécutif de l’association professionnelle Forest Nova Scotia indique que le secteur utilise des méthodes de pulvérisation sûres, avec des techniciens certifiés.

Une sélection pas naturelle

Les entreprises forestières utilisent les pesticides pour favoriser la pousse des conifères sur les parcelles. Après les coupes claires, des espèces indigènes, comme le cerisier ou l’érable rouge, vont se mettre à pousser. Ces arbres sont très vigoureux et vont dominer les épinettes , explique Loïc D’Orangeville, professeur de foresterie à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Les pulvérisations de pesticides doivent se dérouler à une certaine période pour détruire les espèces indésirables pour les entreprises. Pour les opposants, cette monoculture pourrait favoriser les feux de forêts.

L'épandage d'herbicide en Nouvelle-Écosse est controversée. (Photo d'archives)

C’est sûr que les plantations d’épinettes ne sont pas les mieux adaptées au réchauffement climatique, elles sont plus inflammables que les feuillus. C’est un argument valide , appuie Loïc D’Orangeville.

L’universitaire ajoute que la Nouvelle-Écosse est en train de changer son modèle de foresterie. On réserve une minorité du territoire à de la productivité, on pourrait dire que c’est de l’agriculture du bois, on maximise le rendement, mais, ça permet aussi de conserver plus de forêts. Il faut voir ça dans une politique de gestion plus globale du territoire.

La province exige à présent que 70 % des terres de la Couronne soient gérées selon un modèle de foresterie écologique, avec moins de coupes à blanc.

Elle rappelle aussi que les produits utilisés sont tous approuvés par Santé Canada. Elle demande aux entreprises de ne pas pulvériser près des points d'eau et de ne pas agir lorsque le vent dépasse les 10 km/h. Les riverains des zones concernées doivent aussi être prévenus.