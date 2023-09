Les stations de recharge pour véhicule électrique se font rares dans l’est ontarien

Dans l'est ontarien, le besoin de bornes de recharge pour les propriétaires de voiture électrique est grandissant, mais les infrastructures manquent à l'appel.

Avec seulement quelques municipalités qui possèdent des stations de recharge électrique, les automobilistes de l'est ontarien, tout comme les gens de passage dans la région, se retrouvent avec peu d'options.

Certains y ont vu un marché à exploiter, comme Antonios Tsourounakis. Il y a deux ans, l’entrepreneur de Hawkesbury a acheté une Tesla, modèle 100D. Rapidement, il dit en avoir apprécié la fonctionnalité, mais aussi les avantages financiers en comparaison avec une voiture à essence.

Ça fait deux ans maintenant, et je vois que c'est le futur , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Antonios Tsounourakis charge sa voiture électrique dans le stationnement de son restaurant le Déjà Vu, à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Avant même d'acheter sa voiture électrique, M. Tsourounakis avait ajouté des bornes de recharge à l'extérieur de son restaurant, le Déjà Vu, à Hawkesbury. Il y voyait l'occasion de répondre à un besoin, mais aussi une bonne façon d’attirer les clients à son restaurant.

Publicité

Ça prend au minimum 15 à 20 minutes pour avoir une belle charge. Ça, c'est assez de temps pour manger quelque chose ou faire un peu de magasinage. C'est une option pour les commerces d'être en avance comme j'ai fait et puis, ça donne quelque chose à faire aux gens, en attendant qu’ils chargent leur voiture , explique-t-il.

Seulement une quinzaine de bornes dans l'est ontarien

Selon l'application Charge Hub (Nouvelle fenêtre), il n’existe actuellement qu’une quinzaine de bornes de recharge électrique dans toute la région de Prescott et Russell. La plupart se trouvent à Hawkesbury, qui en compte six, et à Casselman, qui en recense cinq.

Jean-Yves Pigeon possède une Hyundai Kona électrique. Il demeure sur la Rive-Sud de Montréal, mais se rend souvent dans l’est ontarien pour voir des amis.

Sa voiture couvre environ 500 kilomètres. Il la charge de temps à autre sur le chemin, surtout en hiver, et il a ainsi pu constater à quel point les bornes se font rares dans la région, comparé au Québec.

Il faut vraiment avoir l'application pour les trouver, parce que sur le bord de l'autoroute, il n'y en a pas tant que ça.

Un besoin à combler

Les bornes de recharge publiques payantes sont essentielles pour planifier un déplacement et il devient important de répondre à la demande, juge Raymond Leury, le président du Conseil des véhicules électriques d'Ottawa.

Selon lui, les ventes de ce type de voitures ont dépassé 10 % au Canada et elles continuent d'augmenter très rapidement.

C'est certain qu'au fur et à mesure que la quantité de véhicules électriques augmente, il va falloir que le nombre de chargeurs augmente. Là où on a besoin de chargeurs, c'est soit à l'endroit où on se rend, soit en chemin pour la destination

Ouvrir en mode plein écran Une quinzaine de bornes sont situées dans les Comtes unis de Prescott et Russell, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Avec peu d'options, les conducteurs sont également vulnérables si la borne de recharge est défectueuse. Les bornes d’Antonios Tsourounakis ont aidé plusieurs automobilistes désespérés à quelques reprises, raconte-t-il.

Publicité

Si tu arrives dans une place, puis que le chargeur ne fonctionne pas, tu es pris parce que tu n'as pas la portée pour te rendre [ailleurs] pour aller en chercher une autre. Ça, c'est un problème , remarque M. Tsourounakis.

D’après M. Leury, les bornes ne sont pas particulièrement difficiles à entretenir, il s'agit plutôt d'un problème de détection.

Je pense que le problème, c'est que les réseaux de bornes n'ont pas mis en place les processus pour pouvoir détecter qui a une borne qui ne fonctionne pas, puis d'envoyer quelqu'un pour la réparer , explique-t-il.

Pour Antonios Tsourounakis, les difficultés font partie du processus inhérent à toute nouvelle technologie visant à créer un environnement plus vert.