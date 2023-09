Le taux de chômage se maintient à 5,5 %

Le taux de chômage s'est maintenu à 5,5 % en août au Canada en dépit de la création de 40 000 nouveaux emplois, des gains qui sont contrebalancés par une croissance démographique record, rapporte Statistique Canada.

Selon les plus récentes données publiées par l'agence fédérale, le taux de chômage s'est stabilisé en août après avoir connu des augmentations en mai, en juin et en juillet dernier.

Ce sont principalement les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques qui ont généré le plus de nouveaux emplois le mois dernier, soit 52 000. Vient ensuite le secteur de la construction avec la création de 34 000 emplois.

Des gains cependant compensés par un recul d'environ 44 000 postes dans les services d'enseignement et de 30 000 postes dans le secteur de la fabrication.

Le nombre de personnes au chômage s'est chiffré à 1,2 million, ce qui était presque inchangé par rapport au mois précédent, mais en hausse de 123 000 (+11,6 %) depuis avril , explique Statistique Canada.

Au Québec, le taux de chômage s'établissait à 4,2 % en août, en recul de 0,2 point de pourcentage par rapport à juillet.

Le taux de chômage a également reculé en Alberta (5,7 %), en Colombie-Britannique (5,2 %), en Nouvelle-Écosse (7 %) ainsi qu'à l'Île-du-Prince-Édouard (7,6 %).

Croissance démographique record

Fait à noter, la croissance de l'emploi a été dépassée en août par la croissance démographique. Plus de 103 000 individus de plus de 15 ans se sont ajoutés à la population canadienne en août dernier.

Ce qui a fait reculer de 0,1 point de pourcentage le taux d'emploi qui est passé à 61,9 %, apprend-on dans l'Enquête sur la population active du mois d'août. Rappelons que le taux d'emploi représente la proportion de la population âgée de15 ans et plus qui occupe un emploi.

Depuis janvier 2023, l'augmentation des personnes âgées de 15 ans et plus au Canada était en moyenne de 81 000 par mois alors qu'elle était de 38 000 entre 2017 et 2019.

Selon Statistique Canada, si on tient compte de ce rythme de croissance démographique, l’économie du pays devra créer au moins 50 000 nouveaux emplois chaque mois pour que le taux d’emploi demeure stable.

Par ailleurs, la proportion de personnes qui travaillent exclusivement à domicile, qui s'établit à 13,2 %, a reculé de 3,2 points de pourcentage par rapport à août 2022.