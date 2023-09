Le gouvernement du Québec élargira la gamme de services offerts dans les centres de vaccination mis sur pied pendant la pandémie de COVID-19, qui seront pérennisés plutôt que démantelés.

Le gouvernement Legault espère que cette initiative contribuera à désengorger les hôpitaux à l'aube de la saison des virus

Ainsi, des services de prélèvements, de dépistage et de vaccination seront mis à la disposition des citoyens dans une centaine de sites, a annoncé vendredi matin le ministre de la Santé, Christian Dubé, en marge du caucus présessionnel de son parti, la Coalition avenir Québec (CAQ), à Jonquière.

Il existe actuellement 160 centres de vaccination dispersés à travers le Québec. Certains d'entre eux seront donc regroupés pour former des points de services locaux .

Il faut s'assurer qu'on dégage nos urgences, et l'annonce qu'on fait aujourd'hui va permettre justement d'enlever de la pression, non seulement sur nos urgences, mais sur notre personnel en général , a estimé le ministre Dubé, vendredi.

En plus de dégager les infirmières de leur travail dans les hôpitaux, je pense qu'on va être capable d'aider nos GMF , d'aider nos CLSC , a-t-il fait valoir en point de presse.

En plus de continuer d'administrer des vaccins de toutes sortes, ces endroits effectueront des prélèvements sanguins, de selles et d'urine. On pourra aussi y dépister des infections, dont celles liées aux streptocoques du groupe A.

Les services déjà offerts vont aussi demeurer en place, comme la vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona ainsi que la distribution de tests de dépistage rapides. Les rendez-vous pourront toujours être pris sur le site web Clic Santé.

De 1500 à 3000 personnes seront appelés à travailler dans ces centres, a fait savoir le cabinet du ministre Dubé en marge du point de presse de vendredi.

Le besoin de désengorger les hôpitaux du Québec est d'autant plus pressant que le nombre de cas de COVID-19 a beaucoup augmenté ces dernières semaines. Le cap des 10 000 admissions quotidiennes à l'urgence a été franchi, a indiqué M. Dubé.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé vendredi matin qu'une centaine de centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie vont changer de vocation pour effectuer aussi des prélèvements. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le développement de ces points de service locaux bénéficiera d'une somme de 272 millions de dollars par année pour les cinq prochaines années, une somme qui avait déjà été inscrite dans le dernier budget du ministre des Finances, Eric Girard.

Par voie de communiqué, on mentionne que ce projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement de tirer profit des bonnes pratiques déployées dans les dernières années afin de pérenniser l'expérience positive vécue dans les centres de vaccination.

Avec les informations de La Presse canadienne