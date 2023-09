Les Villes du Québec réclament de l'argent supplémentaire pour faire face aux différents enjeux auxquels elles sont confrontées telles que la crise du logement, l'itinérance et les changements climatiques. Elles ont fait front commun, lors du Sommet sur la fiscalité qui s'est tenu à Montréal, jeudi.

Les Municipalités misent sur le prochain pacte fiscal, qui doit être signé d'ici la fin de 2024, afin de revoir le partage des coûts et les transferts fiscaux. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, participait au sommet.

On a adopté une déclaration commune qui a été présentée à la fin de la journée qui dit, grosso modo, qu'on veut obtenir une entente gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnante pour les Villes, pour le gouvernement du Québec et pour la population. On a établi certains principes de bases qui sont importants pour nous.

La mairesse de Sherbrooke cite en exemple l'importance de s'adapter aux changements climatiques . On est plus juste rendus à prévenir les changements climatiques, on est rendus à s'y adapter , martèle-t-elle.

Selon Évelyne Beaudin, il existe deux bémols quant à la fiscalité des Villes : le combien et le comment .

Le "combien", c'est qu'on manque d'argent par rapport à tout ce qu'on a à accomplir comme responsabilités. On peut penser à de nouvelles responsabilités qui sont arrivées comme celle de s'occuper de l'itinérance par exemple, mais il y en a plusieurs autres, et même, on a de la difficulté à juste continuer à offrir les services qu'on offrait depuis longtemps, notamment à cause de l'état de nos infrastructures.

Le "comment", ça compte aussi de savoir l'argent qui nous est transféré, est-ce qu'il est transféré dans des programmes compliqués avec de la réédition de compte et toutes sortes de conditions, questionne la mairesse. Ou bien est-ce qu'on nous donne de l'argent, et comme gouvernement de proximité, on arrive à la gérer adéquatement pour répondre aux besoins de la population?

Le gouvernement Legault a fermé rapidement la porte à une hausse à court terme des transferts aux Villes, jeudi. Il n'y a pas de marge de manœuvre à Québec, selon lui. On a signé un pacte fiscal, très avantageux pour les Municipalités qui se termine le 31 décembre 2024 , a dit le premier ministre.

On va faire les recherches. On va faire les démonstrations parce que les Villes non plus n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, si nous n'avons pas de marge de manœuvre, que le gouvernement du Québec n'a pas de marge de manœuvre, je pense que l'on peut parler d'une situation très difficile, d'un point de vue des finances publiques.

Évelyne Beaudin explique qu'elle et les autres maires pourraient s'asseoir avec le premier ministre afin de discuter de la situation.