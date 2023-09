Inflation : moins de dons et moins de bénévolat en Atlantique

Les organismes de charité n’ont pas la berlue, les dons, tout comme les heures de bénévolat, ont diminué depuis une décennie en Atlantique.

Un sondage de la firme Narrative Research montre que 63 pour cent des résidents du Canada atlantique ont fait des dons en argent l’an dernier. En 2011, c’était 83 pour cent, une baisse de vingt points.

Les heures consacrées au bénévolat baissent aussi. En 2022, 32 pour cent des résidents de l’Atlantique ont donné de leur temps, alors qu’ils étaient 54 pour cent à le faire en 2011.

Malheureusement ce n’est pas une surprise , constate Andrea MacDonald, présidente-directrice générale de Centraide Île-du-Prince-Édouard.

Nous observons cette tendance depuis un certain moment. Il y a des gens qui pouvaient donner et qui ne peuvent plus se le permettre.

Elle cite l’augmentation du prix des aliments et du logement comme raisons pour lesquelles ces personnes ne sont peut-être plus en mesure de donner.

Pas de petit don

Il pourrait être difficile pour des organismes d’aller chercher le manque à gagner, dit Andrea MacDonald.

Un petit nombre de personnes tendent à donner plus. Alors nous demandons aux gens qui sont dans cette position de considérer d’aider.

Elle précise toutefois que tous les dons sont appréciés et ne veut pas décourager ceux qui ne sont pas en mesure de donner beaucoup.

Ouvrir en mode plein écran Le bénévolat est une bonne solution de rechange pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire des dons monétaires, selon Centraide Î.-P.-É. Photo : CBC/Sara Jabakhanji

Mme MacDonald suggère aussi un retour au volontariat, mis à mal pendant la pandémie, quand les gens étaient plus craintifs d’avoir plusieurs contacts sociaux.

Publicité

À l’organisme Blooming House Women’s Shelter, on observe qu’il est de plus en plus difficile de mener des levées de fonds.

C’est un défi pour nous parce que les gens vivent eux-mêmes des défis , pointe la cofondatrice de l’organisme Liz Corney.

Elle doit trouver des façons créatives de récolter de l’argent. Leur prochaine activité consiste en une activité familiale de marche et de randonnée à vélo.

Les résultats proviennent d'une enquête en ligne menée en partenariat par Narrative Research et le groupe Logit. L'enquête a été menée entre le 9 et le 12 août auprès de 1235 Canadiens, âgés de 18 ans ou plus. Comme il s'agit d'un échantillon non probabiliste, aucune marge d'erreur n'a été appliquée.

Avec des informations de Nancy Russell de CBC