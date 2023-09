Les habitants de la municipalité du comté d'Annapolis ont déclaré à la commission de révision de la province qu'ils souhaitaient un conseil plus petit parce qu'un sondage public soutient cette décision et que cela pourrait permettre d'économiser de l'argent.

La Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse a tenu cette semaine une audience publique sur la demande de révision des limites de la municipalité dans laquelle le comté demande de conserver ses 11 districts.

Steve Raftery, un habitant de Bridgetown, suit le dossier depuis janvier, lorsque le conseil du comté a décidé de postuler pour 11 districts malgré un sondage en ligne montrant que la plupart des personnes interrogées souhaitaient six représentants de district et un maire.

Pourquoi s'embêter à suivre tout ce processus si vous n'êtes pas vraiment intéressé à entendre ce que les gens ont à dire , se demande-t-il.

L'application du comté devant la Commission détaille comment le sondage réalisé l'année dernière, a enregistré un taux de participation d'environ 400 réponses, ce qui, selon le personnel municipal, est l'un de leurs engagements les plus élevés jamais enregistrés.

29 % des gens qui ont répondu au sondage en ligne, soit 114 voix, demandaient de réduire le conseil à 6 conseillers et 1 maire.

Mais des membres du conseil ont exprimé leurs inquiétudes quant à la validité de ce sondage. Ils ont indiqué que le taux de participation était faible, avec 400 réponses enregistrées, soit environ 2 % des quelque 18 800 habitants du comté. Et ils ont soulevés que certaines adresses IP, utilisées pour identifier un ordinateur, ont envoyé plusieurs réponses.

Steve Raftery habite à Bridgetown, qui fait partie de la municipalité du comté d'Annapolis.

Steve Raftery soulève que ces réponses multiples auraient pu provenir d'ordinateurs dans une bibliothèque publique, parce qu’avec seulement 19 réponses au maximum provenant d'une seule adresse, à son avis, on ne dirait pas une tentative de piratage délibérée.

Chaque municipalité a suivi ce processus d'examen qui a lieu tous les huit ans pour garantir que le nombre d'électeurs éligibles à voter dans chaque district est le même.

Maria Hagen était l'une des trois résidentes, aux côtés de Steve Raftery, qui ont exhorté la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse à ordonner au comté d'Annapolis de réduire le nombre de conseillers.

Si le sondage était défectueux, s’il avait été mal annoncé, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas, alors prenez le temps de le refaire , dit-elle.

Elle et Steve Raftery soulèvent le fait que la municipalité voisine du comté de Kings ne compte que neuf conseillers et un maire alors qu'elle dessert une population d'environ 48 700 habitants, soit plus du double du comté d'Annapolis.

Les conseillers d'Annapolis gagnent un peu moins de 34 000 $ par an pour un rôle considéré comme à temps partiel. Maria Hagen croit que même réduire à neuf conseillers permettrait à la municipalité d'économiser des dizaines de milliers de dollars.

Alex Morrison, directeur du comté d'Annapolis.

Le préfet du comté d'Annapolis, Alex Morrison, n’est pas convaincu qu’il y aurait beaucoup d'économies, car à son avis les dépenses des conseillers augmenteraient. Certains risquent de dépenser plus en essence pour couvrir plus de territoire.

Parfois les conditions locales sont différentes et il est difficile de comparer un comté à un autre parce que les critères changent , fait remarquer Alex Morrison.

Il ajoute que depuis que l'ancienne ville de Bridgetown et son conseil de cinq personnes ont été dissous en 2015 et absorbés par le comté, il y a moins de conseillers pour l'ensemble d'Annapolis.

Un des conseillers, Mike Gunn, a tout de même voté contre la décision du comté de maintenir le statu quo.

Je sais que le taux de participation au sondage est peut-être faible, mais je crois que c'est la volonté du peuple , dit-il.

Il ajoute que depuis que la province assume plus de responsabilités qui revenaient avant aux municipalités, le travail est bien moindre qu'avant .

La Commission prévoit rendre une décision sur la demande du comté avant octobre.

